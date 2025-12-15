市場震盪下…009803市值、成長、配息都兼顧！用多因子策略給答案

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
在市場波動加劇、投資人同時關注成長性與現金流的情況下，保德信市值動能50（009803）透過多因子選股機制，結合市值、成長與動能表現，並搭配收益平準金與季配息設計，試圖在報酬潛力與現金流之間取得平衡。
在市場震盪頻繁、投資人同時關注成長性與現金流的背景下，兼具市值、成長與配息設計的ETF，成為近期討論焦點之一。市場上針對「是否存在能同時兼顧市值規模、報酬表現與殖利率能力的ETF」的討論，也逐漸升溫。

以保德信市值動能50（009803）為例，該檔ETF以台灣上市櫃公司為母群體，透過多因子篩選機制，聚焦市值規模、成長性與動能表現，並搭配收益平準金制度與季配息設計，試圖在成長與現金流之間取得平衡。

股海老牛指出，對多數投資人而言，具備配息機制的ETF，在市場波動時能提供較高的投資安心感，而能夠穩定配息，也反映其成分股多具備獲利能力與成長基礎。以009803來看，其結合市值型與成長因子，同時具備季配息設計，讓部分投資人能在參與市值成長的同時，兼顧被動現金流需求。

從選股邏輯來看，009803並非僅依市值排序，而是透過多重篩選流程進行配置。首先以上市普通股為母群體，排除創新板個股後，再依流動性條件進行篩選，包括近12個月成交額排名或自由流通性週轉率門檻。接著，在市值條件上，選取各產業市值前段班，或近年市值具備顯著成長的公司，並要求近年財務表現為正。

在通過初步篩選後，成分股再依市值、成長、動能、價值與品質等五大因子進行評分排序，最終篩選出50檔標的，並依電子、金融與傳產的市值結構進行權重配置，再搭配自由流通市值與因子權重進行調整。成分股則採半年調整機制，以反映市場結構變化。

從結構面觀察，009803目前成分股以前段市值企業為主，產業配置以電子類股占比最高，非電子族群則涵蓋金融保險、航運與化工等產業。其設計邏輯，並非單純追求最大市值，而是希望透過成長與動能因子，提升整體報酬潛力，同時降低單一市場循環帶來的波動影響。

玉山投信也指出，009803採取季配息制度，一年分為多次配息，並設有收益平準金機制，以降低配息對淨值波動的影響。009803採季配息制度，於每年3、6、9、12月進行配息，12月為本次配息時點。投資人需留意，12月16日為最後買進日，12月17日為除息交易日，而本次配息將於明年1月9日發放入帳

009803屬於結合市值、成長與多因子策略的ETF設計，定位並非單一高股息或純市值型，而是提供一種在成長潛力與現金流之間取得平衡的配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 季配息 ETF

在市場震盪頻繁、投資人同時關注成長性與現金流的背景下，兼具市值、成長與配息設計的ETF，成為近期討論焦點之一。市場上針對「是否存在能同時兼顧市值規模、報酬表現與殖利率能力的ETF」的討論，也逐漸升溫。

