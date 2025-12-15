快訊

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

009803兼顧市值更拚成長！股海老牛「會配息」才安心原因：本身就是一種實力

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
股海老牛指出，具備配息機制的ETF在市場震盪時，能為投資人帶來較高的安心感。以保德信市值動能50（009803）為例，該檔ETF結合市值與成長因子，並採季配息設計，12月將進行第二次配息；回顧首次配息，單次配息率約1.6%，表現不俗。記者余承翰／攝影
股海老牛指出，具備配息機制的ETF在市場震盪時，能為投資人帶來較高的安心感。以保德信市值動能50（009803）為例，該檔ETF結合市值與成長因子，並採季配息設計，12月將進行第二次配息；回顧首次配息，單次配息率約1.6%，表現不俗。記者余承翰／攝影

股海老牛表示，對投資而言自己較屬於偏好具有配息機制的投資產品。

原因主要有兩點：

第一，在股市震盪較為劇烈的環境下，若能領到配息，有助於提升投資時的安心感

第二，只要ETF能夠穩定配息，也代表其成分股多為具備獲利能力、且持續成長的公司，才能支撐配息表現

他進一步提到，先前討論的保德信市值動能50（009803）屬於市值型ETF，同時結合成長因子，並且為季配型產品

009803在今年12月將進行第二次配息，回顧第一次配息時，單次配息率約為1.6%，相較其他市值型ETF，表現屬於不錯水準。

股海老牛指出，這樣的配息表現，也反映出009803所涵蓋的50檔頂尖成分股，不僅能帶來市值成長，同時也能滿足部分投資人對於被動現金流的需求。

談到投資人關心的配息時程，股海老牛提醒，009803有三個重要時間點需要留意。

第一個是12月16日，為最後買進日，投資人須在當日持有或買進009803，才能參與本次配息

第二個是12月17日，為除息交易日

第三個則是2026年1月9日，為配息發放日，屆時季配息將正式入帳

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF 季配息

