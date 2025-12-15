高股息ETF從年初被罵到年尾…00918、00919配息依舊大方！股添樂：「情感」上我是支持

今年高股息ETF大概從年初被罵到年尾，不過如果從配息率的角度來看，其實大部分高股息ETF配息都還是非常大方的。例如12月要配息的00918跟00919，年化都還有接近10%的表現。而幾乎所有高股息ETF，配息也明顯都高過目前大盤殖利率(2.3%)。

所以就配息數字而言，其實高股息ETF是合格的。

當然大部分股民在意的是績效不及大盤，甚至讓人感覺股價「越配越低」。我覺得這就要回到一開始的初衷，到底買這些高股息ETF是為了配息？還是為了拚價差？還是希望兩個都有？

如果是為了配息，這類商品絕對能給出最穩定的數字。

如果是為了價差，那你可能一開始就跑錯棚了，因為高殖利率的股票一般股價都不常有激情表現，你應該往市值/科技型ETF去找。

如果希望同時兼具股息與價差，那可以嘗試用混搭的方式來達成，例如一半買市值/科技型ETF，用來衝資本利得；另一半透過高股息ETF組月月配還是季季配也挺好。

今年比較特別，市場主要漲AI，非AI族群幾乎是一攤死水，不過我主觀認為，這些持有價值股的高股息ETF，到了明年不一定會比較差，畢竟當大盤來到2萬8，不少權值股估值都已經來到高位，反而這些高股息ETF的成分股相對便宜，所以是有機會落後補漲的。就算行情後面遇到修正，我認為幅度也有限。

所以還持有高股息ETF的股民，你就安心吧，沒有這麼差的。另外也不得不說我現在對於高股息ETF可是滿滿的好感，怎麼說捏？

例如我最近在交友軟體上配對到一個辦公室OL，像我這種財經宅男，人家聊的是韓國首爾，我只懂FED鮑威爾，根本不知道該從哪裡起頭...所幸！

這位小姐說她套了十幾張00XXX（某高股息ETF），正愁不知道該怎麼辦！

這下我總算有個給初次聊天的小姐留下好印象的機會了。真是開心哈！

所以我說，雖然高股息ETF今年績效不怎麼樣，但在「情感」上，我是支持它的。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。