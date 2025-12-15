5檔季配台股ETF將除息 00919息利雙收可期 搶息最後買進日來了

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
本周除息的季配型台股ETF。（資料來源:CMONEY、2025/12/12*年化配息率以公告日收盤價預估）
台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得投資人參考買進，其中季配型更是眾所矚目的焦點。統計本周15日至19日將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等共9檔季配型台股ETF將除息，吸引217萬4,652位受益人關注。

進一步觀察這些將除息的台股ETF中，以預估年化配息率來看包括00919、00896、00918都有10%以上，若以12月以來報酬率來看，00919上漲3.26.28%漲幅出色，也讓1283192位受益人持有信心增加。市場法人表示，00919連續11季維持10% 以上，12月以來績效表現亮麗，息利雙收最可期，最後買進日為12月15日，投資人可多留意相關投資契機。

市場法人表示，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，降息受惠最大的為金融類股，以00919為例，00919選股邏輯為大型股及高金融股配置比重，波動度降低更加適合長期存股。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，年末行情仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

謝明志指出，展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

