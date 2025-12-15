00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF開募

台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場官股投信，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A），15日起正式開始募集。

第一金投信指出，台股底氣十足，12月重現攻高氛圍，參與台股成長爆發力，把握12月、1月跨年度資金換手行情，挑選強趨勢產業，集中火力投資強勢個股，把握台灣市值500大企業隱形冠軍成長動能，搶先一步納入投資組合。

CMoney統計過去10年各月份進場台股表現，半年累計報酬最佳的進場月份是12月、1月，進場半年後的累積報酬分別達8.1%及9.6%，相較各月份表現佳，是投資人全新佈局台股的好時機，跨年度資產配置換手是台股相對較佳進場點。

00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF經理人張正中指出，台股多頭行情續揚猛攻，在10月、11月良性消化賣壓後，再度由科技成長股帶領漲升氣勢，同時也看到金融股輪動接棒，挹注台股後市正向底氣，強化投資人中長線進場信心。

00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，為第一金投信首檔主動式ETF，鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股，同時基金第一大持股權重最高可達30%，基金操作上可以鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。

張正中說明，趨勢優選主動式策略採取Top Down，先篩選強勢產業，再挑選各產業強勢股，首先以台股市值前500強為股票池，囊括大型、中型、高股息等標的；搭配系統化選股機制，考量基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向，納入營收及獲利高成長、技術面多頭、外資加碼，及股價周線與月線上揚等九大因子衡量，跟隨產業趨勢、個股動能順勢操作加減碼。

明年AI發展進一步升級、擴大成長動能，張正中強調，AI成長紅利才剛起步，台廠受惠AI獲利貢獻度高於過往網際網路、智慧手機等轉型階段，研判台股本益比可望挑戰25倍新高，台股攻高場繁榮持續可期，但更頻繁的波動與緊張情緒不可避免，透過經理人主動選股、順勢操作，主動式台股ETF提供投資人參與台股趨勢產業與個股獲利動能的投資工具。

00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF自15日起至19日止繳款募集，每單位發行價格新台幣10元，投資人最低只要新台幣1萬元就能參與台股成長機會，00994A成立日起滿120日(含)後，於每年3、6、9及12月起第45個營業日內每季分配收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。