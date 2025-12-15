快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

市值型ETF還額外有成長性？009803績效亮眼關鍵…護國群山撐盤、隱形冠軍助攻

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
玉山投信表示，保德信市值動能50（009803）主打「市值成長」概念，核心持股以晶圓代工等護國群山為主，同時納入具前瞻成長性的隱形冠軍。（本報資料照片）
玉山投信表示，保德信市值動能50（009803）主打「市值成長」概念，核心持股以晶圓代工等護國群山為主，同時納入具前瞻成長性的隱形冠軍。（本報資料照片）

針對保德信市值動能50（009803）的選股方向，玉山投信表示，009803主打的是「市值成長」的投資概念。由於具備市值因子的特性，ETF的主要持股配置，仍以市場中具代表性的權值股為核心。

玉山投信指出，009803的主力持股多集中在市場俗稱的「護國群山」，包括晶圓代工龍頭，以及具備關鍵代工服務能力的指標性企業，相關產業鏈均有納入配置。從今年以來的表現來看，這些護國群山相關個股整體表現相當亮眼，普遍優於大盤。

截至10月底，台灣加權總報酬指數約上漲26%，而009803所涵蓋的多檔重磅級個股，實際表現明顯超越大盤漲幅。玉山投信指出，這正是市值搭配成長因子所帶來的效果。

除了大型權值股之外，009803在持股結構中，也納入不少具備成長潛力的「隱形冠軍」。這類公司市值相對不大，市場能見度較低，但因具備前瞻性的成長性，仍被納入ETF的選股範圍。

玉山投信進一步表示，這些隱形冠軍在今年的表現同樣相當突出，部分個股甚至出現倍數成長。以產業別來看，包含散熱、伺服器相關，以及連接器等族群，今年整體表現皆相當強勁，也成為推動009803績效的重要來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF

延伸閱讀

科技股領跌、台股早盤挫逾400點失守28K 台積電跌30元開1,450元

AI與半導體全面倒地…費半大跌逾5％！台股今將「震撼教育」市場憂開盤不好過

台股先跌600點？夜盤重挫嚇壞投資人…郭哲榮：實際換算台股約跌400到500點

今天就算跌到4至5%也不是什麼世界末日！小犬：0050與00919下跌價先算出來

相關新聞

市值型ETF還額外有成長性？009803績效亮眼關鍵…護國群山撐盤、隱形冠軍助攻

針對保德信市值動能50（009803）的選股方向，玉山投信表示，009803主打的是「市值成長」的投資概念。由於具備市值因子的特性，ETF的主要持股配置，仍以市場中具代表性的權值股為核心。 玉山

今天就算跌到4至5%也不是什麼世界末日！小犬：0050與00919下跌價先算出來

先算給你看 回檔其實沒有那麼可怕 很多人一看到股市盤面都會震一下，心就開始慌，其實我一直覺得，與其亂猜，不如先把數字算清楚，心自然就穩了，今天我就用大家熟悉的兩檔，直接幫大家算給你看。 先看元大台

00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF開募

台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場官股投信，第一金台股趨...

五檔季配台股ETF 12月16日除息 這檔息利雙收最可期

台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得投資人參考買進，其中，季配型更是眾所矚目的焦點。統計本周15日至...

主動式ETF抱AI淘金 看好供應鏈資金行情 建議回檔伺機布局

聯準會未來仍有望再降息，營造豐沛的資金行情，且在AI供應鏈帶動下，分析師預估2026年台股企業獲利年增率由11%上修至2...

狂飆 第一金太空衛星 ETF 12月漲幅近15%

近期太空衛星產業最值得矚目的兩大消息，一是巨富馬斯克可望在明年中推動SpaceX進行IPO，資金募集與投資火力備受期待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。