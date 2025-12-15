市值型ETF還額外有成長性？009803績效亮眼關鍵…護國群山撐盤、隱形冠軍助攻

針對保德信市值動能50（009803）的選股方向，玉山投信表示，009803主打的是「市值成長」的投資概念。由於具備市值因子的特性，ETF的主要持股配置，仍以市場中具代表性的權值股為核心。

玉山投信指出，009803的主力持股多集中在市場俗稱的「護國群山」，包括晶圓代工龍頭，以及具備關鍵代工服務能力的指標性企業，相關產業鏈均有納入配置。從今年以來的表現來看，這些護國群山相關個股整體表現相當亮眼，普遍優於大盤。

截至10月底，台灣加權總報酬指數約上漲26%，而009803所涵蓋的多檔重磅級個股，實際表現明顯超越大盤漲幅。玉山投信指出，這正是市值搭配成長因子所帶來的效果。

除了大型權值股之外，009803在持股結構中，也納入不少具備成長潛力的「隱形冠軍」。這類公司市值相對不大，市場能見度較低，但因具備前瞻性的成長性，仍被納入ETF的選股範圍。

玉山投信進一步表示，這些隱形冠軍在今年的表現同樣相當突出，部分個股甚至出現倍數成長。以產業別來看，包含散熱、伺服器相關，以及連接器等族群，今年整體表現皆相當強勁，也成為推動009803績效的重要來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。