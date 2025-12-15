安聯投信：把握成長與穩健並重的布局策略

安聯投信台股團隊表示，根據CME利率期貨顯示，預期2026年還有兩碼降息空間。雖然關稅影響未除，但美國聯準會主席鮑爾成功傳達鷹派降息訊息，經濟預測描繪出更理想、即具通膨溫和與經濟保持增長的「金髮女孩」情境。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，隨美國失業率在2025年後下降、通膨接近政策目標，加上當前仍偏寬鬆的政策環境，有望繼續支撐風險資產表現。換言之，這波降息政策仍處在預防性降息週期當中，預期在經濟溫和增長和結構成長保持動能情境下，後續仍有長線行情可期。

安聯投信台股團隊表示，在政策與基本面支撐下，資金快速輪動，權值股與中小股題材均有表現；且不論從基本面或資金面來看，大盤結構仍相對持穩，優先布局具備業績支撐與AI題材的族群，包括具長期成長趨勢主題，如 AI、雲端伺服器、高速傳輸與規格升級相關。

安聯投信台股團隊表示，台股維持新高，年底法人資金減碼，但第4季營收動能仍強，可持續到明年1月作夢行情。接下來可觀察將公布的美國科技股財報作為判斷記憶體景氣的重要指標；另外也可留意在聯準會降息後的其他主要央行政策走向，並且持續觀察美國關稅政策及川普的動態發展、FOMC利率及後續對經濟的影響。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，聯準會降息有助於台股維持長多格局，可把握成長與穩健並重的布局策略。布局可聚焦：AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；受惠2026出貨量有望翻倍相關供應鏈備貨量上億台；傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。