快訊

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

回應採購案…顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

五檔季配台股ETF 12月16日除息 這檔息利雙收最可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
本周除息的季配型ETF。(資料來源：CMoney)
本周除息的季配型ETF。(資料來源：CMoney)

台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得投資人參考買進，其中，季配型更是眾所矚目的焦點。統計本周15日至19日將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等共九檔季配型台股ETF將除息，吸引2,174,652位受益人關注。

這些將除息的台股ETF中，以預估年化配息率來看包括00919、00896、00918都有10%以上，若以12月以來報酬率來看，00919上漲3.26.28%漲幅出色，也讓1,283,192位受益人持有信心增加。法人表示，00919連續11季維持10%以上，12月以來績效表現亮麗，息利雙收最可期，最後買進日為12月15日，投資人可多留意相關投資契機。

法人表示，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，降息受惠最大的為金融類股，以00919為例，00919選股邏輯為大型股及高金融股配置比重，波動度降低更加適合長期存股。而金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，年末行情仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，投資人可續抱台股高股息ETF。整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 00919群益台灣精選高息ETF基金 00713元大台灣高息低波 00896中信綠能及電動車 00918大華優利高填息30 ETF 00921兆豐龍頭等權重

延伸閱讀

科技股領跌、台股早盤挫逾400點失守28K 台積電跌30元開1,450元

費半挫逾5%台積電ADR跌 分析師：台股短線恐承壓

台股先跌600點？夜盤重挫嚇壞投資人…郭哲榮：實際換算台股約跌400到500點

AI與半導體全面倒地…費半大跌逾5％！台股今將「震撼教育」市場憂開盤不好過

相關新聞

市值型ETF還額外有成長性？009803績效亮眼關鍵…護國群山撐盤、隱形冠軍助攻

針對保德信市值動能50（009803）的選股方向，玉山投信表示，009803主打的是「市值成長」的投資概念。由於具備市值因子的特性，ETF的主要持股配置，仍以市場中具代表性的權值股為核心。 玉山

今天就算跌到4至5%也不是什麼世界末日！小犬：0050與00919下跌價先算出來

先算給你看 回檔其實沒有那麼可怕 很多人一看到股市盤面都會震一下，心就開始慌，其實我一直覺得，與其亂猜，不如先把數字算清楚，心自然就穩了，今天我就用大家熟悉的兩檔，直接幫大家算給你看。 先看元大台

00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF開募

台股主動式ETF市場交易熱絡，第一金投信成為發行主動式台股ETF新兵，也是首家投入主動式ETF戰場官股投信，第一金台股趨...

五檔季配台股ETF 12月16日除息 這檔息利雙收最可期

台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，也是值得投資人參考買進，其中，季配型更是眾所矚目的焦點。統計本周15日至...

主動式ETF抱AI淘金 看好供應鏈資金行情 建議回檔伺機布局

聯準會未來仍有望再降息，營造豐沛的資金行情，且在AI供應鏈帶動下，分析師預估2026年台股企業獲利年增率由11%上修至2...

狂飆 第一金太空衛星 ETF 12月漲幅近15%

近期太空衛星產業最值得矚目的兩大消息，一是巨富馬斯克可望在明年中推動SpaceX進行IPO，資金募集與投資火力備受期待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。