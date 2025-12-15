今天就算跌到4至5%也不是什麼世界末日！小犬：0050與00919下跌價先算出來

先算給你看 回檔其實沒有那麼可怕

很多人一看到股市盤面都會震一下，心就開始慌，其實我一直覺得，與其亂猜，不如先把數字算清楚，心自然就穩了，今天我就用大家熟悉的兩檔，直接幫大家算給你看。

先看元大台灣50（0050），目前價格約63.45元

跌2%：約62.18元 跌3%：約61.55元 跌4%：約60.91元 跌5%：約60.28元

再來是群益台灣精選高息（00919），目前價格約22.17元

跌2%：約21.73元 跌3%：約21.50元 跌4%：約21.28元 跌5%：約21.06元

你仔細看，其實就算跌到4%、5%，也不是什麼世界末日，價格只是回到一個「市場正常會出現的位置」，當你把這些數字先算好，心裡就有底，不會被盤中紅紅綠綠牽著走。

我一直強調，真正可怕的不是下跌，而是你完全沒有心理準備，價格會波動，但策略不能亂，算清楚、看清楚，剩下的就是紀律。

市場怎麼搖我不知道，但我知道一件事：有準備的人，永遠不怕回檔。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。