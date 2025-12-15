快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

主動式ETF抱AI淘金 看好供應鏈資金行情 建議回檔伺機布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

聯準會未來仍有望再降息，營造豐沛的資金行情，且在AI供應鏈帶動下，分析師預估2026年台股企業獲利年增率由11%上修至20%。只要AI資本支出未出現重大負面變化，2026年台股站上30,000點以上為合理預期，任何波段回檔創造良好買點，建議優先布局聚焦AI供應鏈優勢的台灣成長股主動ETF

主動台新優勢成長ETF（00987A）經理人魏永祥表示，從歷史上的新興技術占GDP比例來看，AI投資比例仍低，加上美國壽險公司積極參與AI基礎建設，未來資金對於AI投入不虞匱乏。

目前AI基礎建設尚處早期發展階段，預期未來AI資本支出仍有增長空間。高盛證券預估因AI算力需求以每年約400%的速度爆發式增長，「算力投入與模型性能」呈現正向循環，形成長期投資動能。

魏永祥指出，企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具供應鏈優勢的台灣成長股，過去兩年股價爆發力媲美美股七雄。台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山，強化台灣成長股韌性。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，全球主要央行維持貨幣寬鬆政策挹注市場資金流動性，有利資金流往股市，此外，由於AI產業發展正由初升段邁向主升段，使台灣供應鏈充滿商機，持續挹注台股基本面動能。

建議後市可從市值前150大選股，挖掘AI供應鏈受益者及創新商業模式潛力贏家，以兼具較大市值、報酬潛力及掌握晉升市值前50大明日之星投資機會。

主動安聯台灣高息ETF經理人施政廷認為，聯準會降息有助台股維持長多格局，建議把握成長與穩健並重布局策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 台股 ETF

延伸閱讀

狂飆 第一金太空衛星 ETF 12月漲幅近15%

聯準會連三降 這兩檔債券 ETF 有人氣

台股價穩量縮 將在短均附近整理 補量站回5日線後仍有望挑戰歷史高點

Fed降息 台股攻3萬點

相關新聞

主動式ETF抱AI淘金 看好供應鏈資金行情 建議回檔伺機布局

聯準會未來仍有望再降息，營造豐沛的資金行情，且在AI供應鏈帶動下，分析師預估2026年台股企業獲利年增率由11%上修至2...

狂飆 第一金太空衛星 ETF 12月漲幅近15%

近期太空衛星產業最值得矚目的兩大消息，一是巨富馬斯克可望在明年中推動SpaceX進行IPO，資金募集與投資火力備受期待，...

聯準會連三降 這兩檔債券ETF有人氣

美國聯準會連3降息，投資人該如何布局？本周全球市場聚焦聯準會FOMC會議，經決議這次降息1碼，下調聯邦基準利率至3.5~...

別錯過！今年最後一波ETF除息行情 逾200萬人搶領

想參與2025年最後一次ETF除息的投資人注意了！統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日...

強勢台幣趨勢下 主動操作型ETF發揮避險效益

美聯準會維持降息1碼政策，將利率維持在3.5~3.75%如市場預料，並決定今日再啟動購債400億措施，此舉將有利於新興市...

規模千億元高息ETF績效比一比 00919奪下三冠王

台股大盤11日在早盤創高後拉回，終場下跌375.98點，以28,024.75點作收，守住28,000點大關。不過觀察在大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。