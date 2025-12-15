主動式ETF抱AI淘金 看好供應鏈資金行情 建議回檔伺機布局

聯準會未來仍有望再降息，營造豐沛的資金行情，且在AI供應鏈帶動下，分析師預估2026年台股企業獲利年增率由11%上修至20%。只要AI資本支出未出現重大負面變化，2026年台股站上30,000點以上為合理預期，任何波段回檔創造良好買點，建議優先布局聚焦AI供應鏈優勢的台灣成長股主動ETF。

主動台新優勢成長ETF（00987A）經理人魏永祥表示，從歷史上的新興技術占GDP比例來看，AI投資比例仍低，加上美國壽險公司積極參與AI基礎建設，未來資金對於AI投入不虞匱乏。

目前AI基礎建設尚處早期發展階段，預期未來AI資本支出仍有增長空間。高盛證券預估因AI算力需求以每年約400%的速度爆發式增長，「算力投入與模型性能」呈現正向循環，形成長期投資動能。

魏永祥指出，企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具供應鏈優勢的台灣成長股，過去兩年股價爆發力媲美美股七雄。台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山，強化台灣成長股韌性。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，全球主要央行維持貨幣寬鬆政策挹注市場資金流動性，有利資金流往股市，此外，由於AI產業發展正由初升段邁向主升段，使台灣供應鏈充滿商機，持續挹注台股基本面動能。

建議後市可從市值前150大選股，挖掘AI供應鏈受益者及創新商業模式潛力贏家，以兼具較大市值、報酬潛力及掌握晉升市值前50大明日之星投資機會。

主動安聯台灣高息ETF經理人施政廷認為，聯準會降息有助台股維持長多格局，建議把握成長與穩健並重布局策略。

