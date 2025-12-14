狂飆 第一金太空衛星 ETF 12月漲幅近15%

近期太空衛星產業最值得矚目的兩大消息，一是巨富馬斯克可望在明年中推動SpaceX進行IPO，資金募集與投資火力備受期待，同時也帶動多檔太空衛星股同步飆漲；二是對全體金融市場挹注資金的政策，聯準會於12月FOMC會議連續第三度降息，且宣佈重啟QE購債挹注市場流動性，利多推升太空衛星股價重現飆漲行情，12月12日太空衛星股純度最高的ETF第一金太空衛星（00910）收在43.36元，大漲5.04%。

金融市場漲多整理，加上關注聯準會降息及後續政策談話指引，鷹式降息的討論不斷，造成金融市場呈現大幅度震盪，市場正向解讀聯準會連三度降息與QE重啟，12月以來仍有多檔海外股票ETF強勢上揚，前5名表現逾5%最為亮眼(見)，特別是第一金太空衛星上漲逼近15%，中長線也有好表現，近一年、二年、三年漲幅分別達55.75%、169.48%、193.37%，大幅超越其他檔海外ETF，5G、日股、半導體題材也都是這波表現最亮眼的標的，依序為：元大全球5G、中信日本商社、兆豐洲際半導體，及國泰費城半導體漲幅皆逾５％。

第一金太空衛星ETF經理曾萬勝分析，多數太空衛星企業屬於中小型新創公司，倚賴銀行融資以利產業擴張營運，持續降息緩企借貸成本、改善獲利前景，太空衛星產業燒錢營運成本壓力降低，尚未實現穩定獲利，降息對這些高度成長型公司帶來強烈正面影響，可望刺激太空衛星產業擴大經濟活動，像是增加策略性融資、企業購併推動等。

近期第一金太空衛星成份股中的飆漲題材包括，12月11日單日漲幅逾35%的Planet Labs(星球實驗室)在發布財報超預期消息，且達成損益兩平優於投資機構的分析析預估驅動股價飆漲，此外星球實驗室亦提出財測，今年銷售將進一步上修最高可達2.89億美元，高於華爾街預估值，星球實驗室為全球商用衛星影像企業，針對全球空對陸進行影像觀測，提供高頻率、高解析度的全球影像數據和分析服務，應用於政府、各行業及非營利組織，於航太與國防應用提供強力後援資訊。

此外，還有AST Spacemobile(AST太空通訊)開發DTC衛星直連手機通訊及寬頻技術，同時將與大型電信商AT&T、Vodafone等取得合作，開啟全球衛星直連手機通訊無死角，此外，該公司也將在近期發設新一代衛星Block2，擴大服務涵蓋率，並接續至明年第一季持續發射計畫。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，採取大語言模進行成份股檢視篩選，掌握最新太空發展變動趨勢話題，投資30檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，目前涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星，及太空探索等，核心投資區域鎖定太空發展重要國家，包括：美國、日本、歐洲、台灣、韓國等地。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。