聯準會連三降 這兩檔債券 ETF 有人氣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國聯準會連3降息，投資人該如何布局？本周全球市場聚焦聯準會FOMC會議，經決議這次降息1碼，下調聯邦基準利率至3.5~3.75%，符合市場預期，累計2025年已降息3碼。國泰投信表示，在債市布局上，投資人應以追逐債息收益為主要訴求，可優先選擇佈局中長期債券。國泰20年美債ETF（00687B）及月配息機制金融債─國泰10Y+金融債ETF（00933B）最新配息最後買進日為12月15日，預計在2026年1月12日發放配息。

近期債市熱度提升，國泰10Y+金融債ETF（00933B）資產規模於12月11日正式突破新台幣千億元大關，為今年規模增長最多的在台掛牌金融債ETF，躍升ETF千億俱樂部新成員。

國泰10Y+金融債ETF（00933B）基金經理人鄭凱允表示，美國財報季以來，市場持續上修S&P500獲利，其中金融板塊上修幅度最超乎預期，投資人可適時關注美國大型銀行發行的投資等級金融債，具備資本充足、基本面穩健等特點，兼具國債性質與較高債息的獲利機會，是兼顧安全與收益的理想選擇。00933B為全台第一檔採月配息機制並納入收益平準金的債券ETF，為投資人提供更高的資金運用彈性與規劃空間，可根據市場變化靈活調整資產配置，投資人有望先享息收，並提前布局捕捉資本利得成長機會。

國泰20年美債ETF（00687B）基金經理人陳思翰表示，儘管聯準會這次會議態度保守，重申現行通膨疑慮仍存，且美國就業情況仍面臨下行風險，導致Fed內部官員意見分歧，短期內提高明年初降息門檻，但隨時序持續推進，中長期來看，聯準會整體態度仍偏向維持寬鬆政策。從FedWatch點陣圖可見，2026年至2028年仍隱含至少2碼降息空間，維持緩降息步調。觀察近期00687B價量齊揚，12月9至11日股價收紅，同期平均交易量約3.4萬張，位列全台債券ETF前三，顯見在政策寬鬆預期下，債券型ETF受到投資人青睞，加上近期美股受到甲骨文財報暴雷影響，四大指數漲跌互見，穩健型投資人可趁近期殖利率反彈時，適度增加中長天期債券部位，把握潛在利率回落機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

