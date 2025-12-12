快訊

別錯過！今年最後一波ETF除息行情 逾200萬人搶領

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
12月除息日期與受益人數。資料來源／CMoney
想參與2025年最後一次ETF除息的投資人注意了！統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，包括保德信市值動能50 ETF（009803）、凱基優選高股息30 ETF（00915）、群益台灣精選高息ETF（00919）、大華優利高填息30 ETF（00918）等熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人共襄盛舉，若想參與12月的ETF除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。

玉山投信指出，ETF配息條件是不少投資人買進ETF時的考量，除了高息型ETF直接訴求高配息之外，亦有不少表現出色的非高息型ETF，同樣能提供不錯的配息資金流，且若搭配具有前瞻成長動能的選股條件，除了滿足投資人資金活水需求外，還能同時獲得企業成長帶動股價漲升的資本利得契機。

保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，台股年底往往有作帳、聖誕、新年行情效應，其中近15年台股12月上漲機率逾八成，平均漲幅達2.1%，且優異季節性多能延續至隔年初，明年1月還有CES展等題材面加持，良好旺季走勢與產業催化雙重加持下，預料將為股市提供支撐。

楊立楷表示，若近期市場出現回檔修正，反而是很好的進場時點，加上若想參與今年最後一波ETF除息行情，除了進場價位更具吸引力，在過往ETF填息速度、第4季至隔年首季台股易漲難跌等特性之下，預期更有利於買盤逢低承接。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

