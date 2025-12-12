快訊

強勢台幣趨勢下 主動操作型ETF發揮避險效益

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美聯準會維持降息1碼政策，將利率維持在3.5~3.75%，並決定今日再啟動購債400億措施，而具主動操作策略之債券ETF一類可望持續受惠此趨勢。示意圖／AI生成
美聯準會維持降息1碼政策，將利率維持在3.5~3.75%如市場預料，並決定今日再啟動購債400億措施，此舉將有利於新興市場貨幣持續走強，而具主動操作策略之債券ETF一類可望持續受惠此趨勢，並可以於匯率波動中分散風險。

12月來一如投資市場預期，美國聯準會重起並持續降息一碼，且川普即將公布2026年新任鴿派聯準會主席人選下，美元指數承壓；而新興市場貨幣如：新台幣延續全年升勢，12月利率會議（FOMC）公布前美元兌新台幣匯率也觸及31.1之下；展望後市，機構法人預期台幣仍將維持強勢，且2026年將不排除台幣兌美元匯率再升破30價位。

據證券分析師表示，主動富邦動態入息ETF（00982D）自成立以來，考量避險成本，緩步將避險比重從二成拉升至34%~35%的最適水位，折算年化避險成本約1%以下，有效降低台幣升值對績效的影響。

然而，預期2026年台幣仍將表現強勁，匯率避險為投資不可或缺的元素之一。主動富邦動態入息ETF經理人黃詩紋建議，投資人不妨利用具有主動選債能力、能夠分散部位且彈性雙率操作的主動債ETF來做中長線布局，化解市場利率與匯率波動之風險，並同時掌握長天期債券可望帶來的收益機會。

根據Lipper統計，此波台幣升值期間（11/28-12/9）具主動操作策略的主動債券ETF類別表現相對耐震；觀察同類型長天期投資等級債ETF，00982D在這波台幣升值期間下跌1.22%，受惠於適度匯率避險，績效勝過同業千億元等級投等債ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

