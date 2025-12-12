台股高點拉回逾千點…最合適的進場時機！買009803即投資市值更參與成長

玉山投信在介紹保德信市值動能50（009803）時指出，德國投資大師科斯托蘭尼曾說過：

下坡時肩膀上沒有麥子的人，在上坡時也不會有麥子

用來形容市場震盪時的布局心態。

回顧台股表現，11月初指數一度衝上28,554點高點，隨後拉回超過千點，反而給原本還在觀望的投資人，提供了一個相對合適的進場時機。加上年底至隔年第一季向來具備旺季效應，市場關注度隨之升溫。

玉山投信進一步提到，009803即將於12月進行定期審核與換股，市場對後續表現也抱持期待。

此外，12月16日為本次配息的最後買進日，只要在當天持有或買進，即可參與這一季的配息。

透過新世代市值型ETF「買大更要買成長」，投資人不僅能參與台股長線成長趨勢，也能透過每季配息，讓資金運用更具彈性。

對於歲末年終而言，這筆配息也可視為對自己或家人的一份回饋。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。