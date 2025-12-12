台股高點拉回逾千點…最合適的進場時機！買009803即投資市值更參與成長

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
玉山投信表示，年底至隔年第一季向來具備旺季效應，搭配台股修正走勢，009803成為市場關注的新世代市值型ETF之一。中央社
玉山投信表示，年底至隔年第一季向來具備旺季效應，搭配台股修正走勢，009803成為市場關注的新世代市值型ETF之一。中央社

玉山投信在介紹保德信市值動能50（009803）時指出，德國投資大師科斯托蘭尼曾說過：

下坡時肩膀上沒有麥子的人，在上坡時也不會有麥子

用來形容市場震盪時的布局心態。

回顧台股表現，11月初指數一度衝上28,554點高點，隨後拉回超過千點，反而給原本還在觀望的投資人，提供了一個相對合適的進場時機。加上年底至隔年第一季向來具備旺季效應，市場關注度隨之升溫。

玉山投信進一步提到，009803即將於12月進行定期審核與換股，市場對後續表現也抱持期待。

此外，12月16日為本次配息的最後買進日，只要在當天持有或買進，即可參與這一季的配息。

透過新世代市值型ETF「買大更要買成長」，投資人不僅能參與台股長線成長趨勢，也能透過每季配息，讓資金運用更具彈性。

對於歲末年終而言，這筆配息也可視為對自己或家人的一份回饋。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF

賣房後先結清房貸…剩餘部分才買0050跟台積電（2330）！黃大米：踏實

＊原文發文時間為12月11日 前陣子我把台北的房子賣給朋友後，得到一筆錢，一部分投入股市買台積電跟0050，一部分把高雄房子的房貸結清 很多人都說，房貸的利率這麼低，應該要借出來投資股市，幹嘛提早

00878配息入帳了！第四季0.4元…近170萬人一起領息

被不少投資人視為「國民ETF」的國泰永續高股息（00878），今年第四季配息已正式入帳。此次每股配發0.4元，為年底市場注入一波現金流，約有近170萬名受益人同步領息，合計配息金額約84.5億元，再度

台股創高後拉回怎麼看？009803經理人點名：年底作帳＋12月勝率逾8成撐盤

想參與2025年最後一次ETF除息的投資人注意了，統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，包括保德信市值動能50 ETF（009803）、凱基優選高股息30（0

用00878股息買2張0056、150股0050！存股哥：高息+市值型+質押「強到有點作弊的感覺」

12/12是00878股息發放日，我把本季股息再投入買進2張0056、150股0050。0056張數提升至30張，0050張數提升至6.6張，帳面總值自上個月回檔2000點曾跌破千萬，目前回升至104

00955再創掛牌新高價 奪日股 ETF 規模、受益人雙冠王

美國聯準會（Fed）如預期降息，政策基調轉向寬鬆，顯著提振投資人風險偏好。受此激勵，12日亞洲股市普遍走揚，日經指數盤中...

