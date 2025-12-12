00955再創掛牌新高價 奪日股 ETF 規模、受益人雙冠王

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

美國聯準會（Fed）如預期降息，政策基調轉向寬鬆，顯著提振投資人風險偏好。受此激勵，12日亞洲股市普遍走揚，日經指數盤中氣勢如虹，一度突破51,000點大關。儘管半導體類股受那指與費半指數回檔拖累，表現相對疲弱，但在資金輪動下，傳產、金融與高息股強勢接棒，推升其餘日股ETF表現，其中，中信日本商社（00955）股價盤中再創掛牌新高，且已正式躍升為台灣掛牌日股ETF規模冠軍，也是受益人數最高的日股ETF。

中國信託投信分析，全球資金環境正迎來轉折。相較於美國延續降息循環，日本央行（BOJ）則是確立升息路徑。在日本政府積極推動擴張性財政政策與央行緊縮貨幣政策的交互作用下，日本經濟結構正迎來新局。在這波政策變局中，兩大族群表現尤為亮眼，一是受惠於利率正常化的銀行業，淨利差有望擴大；二是具備強大護城河的大型商社，憑藉其靈活的經營策略，將日圓升值的挑戰轉化為體質強化的契機。

針對市場擔憂日本升息推升日圓，可能衝擊出口導向的商社獲利，00955經理人辛忠駿認為，商社具備「四大優勢」可抵銷日圓升值利空。首先是商社的匯率假設保守，獲利空間大。主要大型商社的年度財測匯率假設多落在140-145日圓兌1美元區間。即便日圓短期升值，只要未突破此區間，對業績影響有限，當前匯率水準甚至仍享有「超額利潤」。

其次是進口成本降低，利潤率提升。辛忠駿表示，日本高度依賴能源與原物料進口，日圓升值直接降低進口成本，對於商社龐大的貿易業務而言，能有效提升利潤率。第三，隨著日本國內升息，國內投資回報率改善，將驅使商社出售低效的海外資產，資金回流並轉向更高回報的項目，優化整體資產配置。

最後，則是商社的護城河優勢。辛忠駿表示，商社的核心價值在於百年的「供應鏈整合」與「風險控管」。透過物流優化及衍生性金融商品操作，即便面對匯率逆風，仍能創造價值，而非單純「賭匯率」。

除了商社，中信日經高股息（00956）今日亦上漲1.5%，優於日經指數漲幅。00956經理人王建武指出，日本銀行股長年受壓於低利率環境，隨著利率正常化，獲利結構將顯著改善，淨利息收入預期將大幅擴大。00956成分股高度聚焦受惠升息的金融與銀行類股，是目前台灣掛牌日股ETF中，持有日本銀行產業權重最高者，可望持續受惠日本升息帶來的利多。

中國信託投信表示，隨著日本經濟結構性改革持續深化，加上升息循環確立，日股長線多頭格局未變。建議投資人採取「雙軌策略」，一方面透過00955布局具備護城河優勢與強韌體質的商社龍頭；另一方面利用00956掌握銀行股的升息紅利與高股息收益，全面參與日本經濟復甦的長線行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本銀行 升息 日圓

