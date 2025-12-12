快訊

賣房後先結清房貸…剩餘部分才買0050跟台積電（2330）！黃大米：踏實

聯合新聞網／ 黃大米
黃大米把台北房子賣給朋友後，一部分資金投入台積電與0050，另一部分則用來清償高雄房貸。即使房貸利率低，還是選擇先減輕負債，換一份踏實感。記者余承翰／攝影
黃大米把台北房子賣給朋友後，一部分資金投入台積電與0050，另一部分則用來清償高雄房貸。即使房貸利率低，還是選擇先減輕負債，換一份踏實感。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為12月11日

前陣子我把台北的房子賣給朋友後，得到一筆錢，一部分投入股市買台積電跟0050，一部分把高雄房子的房貸結清

很多人都說，房貸的利率這麼低，應該要借出來投資股市，幹嘛提早還

對，真的，大家都沒說錯，以最近台積電跟0050的表現，獲利真的蠻好的，但我還是選擇清償掉房貸，因為我賺的這種名氣財，是今天有收入，明天不知道還有沒有，我身上的負債越少，越自由自在。

昨天，台積電跟0050大漲，我這種菜鳥，帳面獲利也來到22萬，我看著那個數字，覺得好神奇，突然了解，為什麼有很多人職業是專門操盤股市，因為如果股市很好的時候，真的是隨便賺一波，都超越一般上班族的月薪

今天，台積電股價下跌一點，我的帳面獲利縮減到15萬，我看著APP上面的昨天跟今天數字上的變化，突然了解，原來股市獲利數字的變化，真是徹底實現，如夢幻泡影，只要你在最好的時候沒賣掉，你就沒賺，只要你在最差的時候沒賣掉，你也就沒賠，所有數字來來去去，牽動了你的情緒，也都是你自己的遊戲

股市的獲利與否，因為還沒賣掉，無法論斷，但清償掉房貸的輕鬆，倒是踏踏實實，能這樣踏實過日子，我覺得很好，心上無事，就是人間好時節。

（清償房貸時，我想著人間多少事情、多少糾紛，多少開心與不開心，就是為了這疊紙。我的戶頭空了，負債也少了，挺好的）

◎本文內容已獲 黃大米 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

