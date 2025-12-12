00918年化達10%！股息不降反升超車00919 知美提醒：配多填息率也要跟上

財經YouTuber知美在影片中整理12月高股息ETF配息表現，指出00918成為本月最受矚目的高股息ETF之一。

依最新公告數據計算，00918年化殖利率達10.08%，不僅重返雙位數水準，更小幅超越00919的10.07%，在今年多數季配高股息ETF配息下修的背景下格外顯眼。

主流高股息ETF今年配息普遍下修

知美指出，台灣最具人氣的三檔季配高股息ETF，包括0056、00878與00919，2025年四季配息金額皆已公告，但整體配息水準普遍較去年下降，且至今尚未回升。

相較之下，00918在9月宣布調降配息後，12月卻再度調升，成為少數「不降反升」的高股息ETF。

00918與00919配息表現正面交鋒

根據大華銀投信11月28日公告，00918本季預計配息0.565元，以12月1日收盤價22.41元計算，單季殖利率約2.52%，年化殖利率達10.08%。

至於00919本季預計配息0.54元，年化殖利率約10.07%，兩檔差距不大，但00918略占上風。

高殖利率不等於高填息

知美分析，00918與00919雖常被投資人放在一起比較，但兩檔ETF的選股邏輯本質不同。

00918主打同時兼顧「高殖利率＋高填息」，從市值前150大股票中，挑選具備高股息與高填息特性的30檔成分股；00919則是單純追求殖利率最大化，投資主軸明確。

知美提醒，高殖利率與高填息在實務上本就容易互相牴觸，00918成立以來10次除息中，有3次未能成功填息，填息失敗率約30%。

純領息族仍有吸引力

不過，知美也指出，若投資人定位為「純領息族」，短期是否填息未必是首要考量。

00918今年全年總配息達2.485元，以目前股價計算，全年殖利率仍有11.09%，整體現金流表現依舊亮眼。

月領一萬要多少？

知美進一步試算，以本次配息水準推估，若希望平均每月領取1萬元現金流，需持有約54張00918，投入資金約119萬元；若目標為月領3萬元，則需約160張、資金約357萬元。

從持有人結構來看，00918目前約25萬名受益人中，實際能達成月領1萬元者約1萬836人，占比約4.2%；若目標提高至月領10萬元，所需張數達531張，僅約193人有能力達成。

此外，知美提醒，00918目前股價22.41元，剛回到年線之上，仍位於年化殖利率9%以上的相對甜甜價區間，有意參與本次除息的投資人，須留意最後買進日為12月17日。

但他也強調，高股息ETF仍受市場波動與企業獲利影響，投資人應依自身資金條件與現金流需求，審慎配置部位。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。