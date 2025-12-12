00981A、00980A績效皆破50％…新主動型ETF募集就破100億！股添樂：「時間點」恐更關鍵

今年市場吹起主動式ETF的浪潮，它們最大的吸引點是績效普遍都不錯，例如00981A成立以來，已經漲超60%；第二名的00980A，成立以來也超過50%漲幅。其他後面發行的績效普遍也不錯，也因此主動式ETF的接受度越來越高，最近聽說復華準備要發行的主動型ETF，光是募集階段規模就突破100億。

100億是什麼概念？很多ETF掛牌多年都未必能成長到這個規模，這檔還沒掛牌就上100億，說明不少人期待它能夠複製圖表中這些「前輩」的表現。

不過我的看法，這件事情恐怕沒有這麼容易。

首先，注意看這些績效名列前茅的商品，它們的掛牌時間很多都落在今年5月，而今年股市上半年受關稅爆擊，最低點就落在4、5月。也就是這些ETF發行的時間點，恰恰好就是股市最低點！

所以不只得要這些主動型ETF的經理人操盤績效一級棒，同時還得有土地公加持（運氣）才行。要是進到10月行情陷入膠著時期才發行的商品，哪怕操盤手再厲害，恐怕也很難擠出績效。

當然我也不是唱衰後面發行的商品，畢竟運氣也是實力的一環，像高手我朋友，去年才剛開戶，說自己偏好長期投資，今年就跟著股票群組整天高出低吸，我問他不是希望長線投資嗎？

他回我：「1檔股票最多抱3天，很長了！」聽得我滿臉黑線

不過他老兄這樣操作，下半年績效竟然也狠甩我好幾條街，那就沒什麼好說的。I服了U

回到主題，台股這批主動型ETF掛牌潮，各家投信都希望搶頭香留下好口碑，所以推出的經理人也都是一時之選，可說是最強的先發投手。

如果你自己買股常常想的是低買高賣，實際上是高買低賣、或是高買低更買、一路買買買，那我真心覺得你可以考慮撥一點放這些主動型ETF，讓專業的來不見得會比較差。

唯一前提是，上一篇提到的「麥當勞」不能發生，不然真的只能吃麥當勞了。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。