00878配息入帳了！第四季0.4元…近170萬人一起領息

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰永續高股息（00878）第四季配息每股0.4元已於12日入帳，約170萬名受益人同步領息，合計配息金額約84.5億元，再度成為台股ETF市場焦點。圖/本報資料照片
被不少投資人視為「國民ETF」的國泰永續高股息（00878），今年第四季配息已正式入帳。此次每股配發0.4元，為年底市場注入一波現金流，約有近170萬名受益人同步領息，合計配息金額約84.5億元，再度成為台股ETF市場關注焦點。

回顧00878今年的配息節奏，金額呈現逐季調整走勢。去年第三、第四季曾單季配發0.55元，今年第一季下修至0.5元，第二季進一步降至0.47元，第三季配息為0.4元，第四季則維持與前一季相同水準，全年合計配息1.77元，反映市場環境與收益結構變化。

國泰投信表示，00878是台灣首檔採季配息制度的ESG高股息ETF，自2020年7月掛牌以來，憑藉明確的選股邏輯與永續投資理念，長期受到投資人青睞。今年全年累計配發金額達356.85億元，不僅展現其在台股ETF市場的指標地位，也顯示投資人透過ETF建立穩定現金流的需求持續存在。

國泰永續高股息基金經理人江宇騰分析，今年台股受惠於AI應用快速發展，由台積電、聯發科等大型權值股帶動，加權指數與市值型ETF表現相對亮眼。不過，在指數高檔震盪的環境下，聚焦高息股的ETF仍具備資產配置價值。透過選股機制，高股息ETF有助於分散風險，對以退休規劃或穩定現金流為目標的投資人而言，仍是重要配置工具。季配息設計則讓資金運用更具彈性，投資人無須頻繁盯盤，也可搭配定期定額策略，降低投資壓力。

展望後市，江宇騰指出，全球股市仍維持高檔震盪，供應鏈重組趨勢持續，台商加速布局美國及東南亞市場，帶動銀行海外企金放款與專案融資需求升溫。此外，美國聯準會今年已降息3碼，市場普遍預期明年將維持緩步降息節奏，有助債券價格回升，對持有較大債券部位的壽險型金控而言，評價面有望改善，成為推升金控獲利的重要動能。台股13家金控今年前11月累計獲利達5309.46億元，穩健的獲利表現也為未來配息提供基礎。

在投資組合方面，截至2025年12月10日，00878前十大成分股涵蓋國泰金、富邦金、中信金、聯電、聯發科、華碩、日月光投控、京元電子、廣達、元大金及瑞昱，產業配置呈現攻守兼備特性。其中金融保險業占比34.18%，具備防禦屬性，可望受惠於金控獲利成長與降息循環；半導體業占比22.97%、電腦及週邊設備業17.1%、通信網路業7.17%，同步掌握AI運算、供應鏈升級等長線趨勢。面對2026年市場預期的「科技成長、金融回升」雙主軸行情，加上碳費制度上路，00878透過產業分散與ESG選股因子，持續提供兼顧成長與現金流的配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

