00878股民迎84億元資金活水 2026年聚焦 AI+ 金融雙主軸行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰永續高股息（00878）2025年第4季配息已於12日正式入帳。聯合報系資料照
隨著年末消費旺季與「雙12」檔期到來，台股ETF投資人也迎來資金活水。國泰永續高股息（00878）2025年第4季配息已於12日正式入帳，為廣大投資人挹注資金暖流，這次共有近170萬股民領息，配息總金額約新台幣84.5億元。

國泰投信指出，00878作為台灣首檔採用季配息機制的ESG高股息ETF，自2020年7月掛牌以來，憑藉嚴謹選股邏輯與永續理念，持續受到市場青睞，累計今年全年共計配發新台幣356.85億元，顯示在台股ETF市場的指標性地位，以及投資人對透過ETF建立現金流機制的強烈需求。

00878基金經理人江宇騰分析，今年台股受惠於AI應用爆發，大型權值股如台積電（2330）、聯發科（2454）等領軍衝鋒，帶動加權指數與市值型ETF表現亮眼。然而，在波動的市場環境中，聚焦高息股的ETF仍展現獨特的資產配置價值。

透過篩選機制，高股息ETF對於追求風險分散，或以退休規劃為目標的保守型投資人而言，是不可或缺的一環。季配息機制帶來現金流，讓投資人能更有彈性地運用資金，無須頻繁盯盤，並可搭配定期定額策略，享受長線投資時相對安心的體驗。

展望後市，江宇騰表示，隨著全球股市維持高檔震盪，供應鏈重組態勢延續，台商積極佈局美國及東南亞市場，有望帶動銀行端的海外企金放款及專案融資需求增溫。

此外，美國聯準會（Fed）今年共計已降息3碼，市場普遍預期2026年將維持緩步降息節奏，引導債券價格回升，對於持有龐大債券部位的壽險型金控而言，有助於評價面回升，成為推動金控獲利成長的關鍵引擎，台股13家金控獲利今年前11月累計獲利5309.46億元，強勁的獲利表現進而成為明年企業配息的重要資本。

00878投資組合，截至2025年12月10日，前十大成分股涵蓋國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、聯電（2303）、聯發科、華碩（2357）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、廣達（2382）、元大金（2885）及瑞昱（2379），產業分布展現「攻守兼備」特性，其中金融保險業占比34.18%，提供防禦基底，有望受惠金控獲利成長與降息循環利多；半導體業占比22.97%、電腦及週邊設備業17.1%、通信網路業7.17%，精準掌握AI高速運算、邊緣運算及供應鏈升級的長線趨勢。

面對2026年，市場預期將呈現「科技成長、金融回升」雙主軸行情，加上碳費開徵，00878透過具備產業分散性與ESG選股因子，對希望參與台股成長契機、同時掌握現金流的投資人而言，將是前瞻且具競爭力的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

