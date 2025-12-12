台股創高後拉回怎麼看？009803經理人點名：年底作帳＋12月勝率逾8成撐盤
想參與2025年最後一次ETF除息的投資人注意了，統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，包括保德信市值動能50 ETF（009803）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人共襄盛舉，若想參與12月的ETF除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。
12月除息日期與受益人數
|ETF代號
|ETF名稱
|除息日
|受益人數
|00896
|中信綠能及電動車
|2025/12/16
|37394
|00915
|凱基優選高股息30
|2025/12/16
|146845
|00919
|群益台灣精選高息
|2025/12/16
|1349565
|00921
|兆豐龍頭等權重
|2025/12/16
|17583
|00926
|凱基全球菁英55
|2025/12/16
|13149
|00971
|野村美國研發龍頭
|2025/12/16
|10514
|00972
|野村日本動能高息
|2025/12/16
|1852
|009802
|富邦旗艦50
|2025/12/16
|40097
|00712
|復華富時不動產
|2025/12/17
|164406
|009803
|保德信市值動能50
|2025/12/17
|8209
|00728
|第一金工業30
|2025/12/18
|10928
|00918
|大華優利高填息30
|2025/12/18
|266609
|00713
|元大台灣高息低波
|2025/12/19
|406033
|00907
|永豐優息存股
|2025/12/23
|28124
資料來源：各投信業者，2025/12。
玉山投信指出，ETF配息條件是不少投資人買進ETF時的考量，除了高息型ETF直接訴求高配息之外，亦有不少表現出色的非高息型ETF，同樣能提供不錯的配息資金流，且若搭配具有前瞻成長動能的選股條件，除了滿足投資人資金活水需求外，還能同時獲得企業成長帶動股價漲升的資本利得契機。
009803經理人楊立楷指出，今（11日）天台股一開盤即觸及歷史高點28568.02點，但市場擔憂明年聯準會可能暫停降息引發獲利了結賣壓出籠，指數開高走低，終場收在28024.75點，下跌375.98點，跌幅-1.32%；整體而言，台股年底往往有作帳、聖誕、新年行情效應，其中近15年台股12月上漲機率逾8成，平均漲幅達2.1%，且優異季節性多能延續至隔年初，明年1月還有CES展等題材面加持，良好旺季走勢與產業催化雙重加持下，預料將為股市提供支撐。
楊立楷表示，若近期市場出現回檔修正，反而是很好的進場時點，加上若想參與今年最後一波ETF除息行情，除了進場價位更具吸引力，在過往ETF填息速度、第四季至隔年首季台股易漲難跌等特性之下，預期更有利於買盤逢低承接。
楊立楷認為，這波AI帶動的多頭，科技巨頭依舊為企業獲利成長的主要驅動者，不過隨AI相關資本支出持續擴張，搭配主要國家財政與貨幣雙政策寬鬆，原物料、工業、消費等非科技產業亦同步受惠，使得近期企業獲利成長結構已回歸均衡；而科技產業除AI外，消費性電子、車用等領域亦正緩步復甦，顯示產業成長動能已由單一主題擴散至多元產業，有利中長期股市多頭格局延續。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
