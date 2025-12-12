快訊

用00878股息買2張0056、150股0050！存股哥：高息+市值型+質押「強到有點作弊的感覺」

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
12號00878股息發放日，股息再投入買進2張0056、150股0050，總資產回升至1,041萬元。透過高股息搭配市值型ETF、持續再投入，強化現金流穩定度，也提前為明年集中累積0056做準備。記者林俊良／攝影
12/12是00878股息發放日，我把本季股息再投入買進2張0056、150股0050。0056張數提升至30張，0050張數提升至6.6張，帳面總值自上個月回檔2000點曾跌破千萬，目前回升至1041萬。

明年的目標是集中買0056，那就從這個月提前開始，明年希望把張數提升到至少50張，讓配息小月的現金流更平均些，畢竟退休族比較希望每個月的被動收入可以更均衡，這樣比較符合我的生活型態。

買完0056還剩下一點股息就用零股戰術買0050，目前0050帳面+$82,500(24.58%)，這種高股息+市值型+股票質押的做法，個人實行了半年覺得非常強，要股息有股息、要價差有價差，互補各自的缺點又能放大彼此的優點，強到有點作弊的感覺。

主要是我的高股息部位比較大，有源源不絕的現金流可以一直補，買進之後可以再質押拉維持率，基本上短期就算跌個幾千點對我來說影響微乎其微，只要好好持有、股息再投入，靜待總值回升即可。

而且有股息當後盾生活更鬆弛，我上個月就用股息出國2趟，反正錢花完了過沒多久就自動補進來，所以你說股息是左手換右手，那我覺得看你要用什麼角度去解釋，我就看成左手進來的股息換成2趟出國的旅費這樣。

總之存股的最終目的是要讓自己的人生變更好，不是上網開辯論大會讓自己取得精神勝利，這種廉價多巴胺對人生一點幫助都沒有，結果到頭來還是要面對職場上狗屁倒灶的事，下班繼續面對柴米油鹽醬醋茶，那這樣根本是本末倒置了，是吧。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 0050元大台灣50 ETF 0056元大高股息 市值型

