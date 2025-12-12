主動式ETF商品 逢低可布局

近期台股維持高檔震盪，昨（11）日盤中一度創下新高，不過後續在逢高了結、降息利多出盡下翻黑，終場大跌375點，近五日僅小漲0.82%，但台股主動式ETF整體績效優於大盤，市場法人建議，可趁震盪之際，逢低拉回布局，以掌握後續波段。

觀察五檔台股主動式ETF近五日表現全數勝過大盤，其中以主動群益台灣強棒（00982A）表現最為亮眼，上漲4.62%，而主動統一台股增長則排名第二，漲3.88%，而其餘三檔也都有1%以上的好表現。

統一投信台股團隊表示，受惠聯準會降息利多，加上AI產業增長持續加速，預估台股企業明年獲利有望再寫雙位數成長率；而台股走勢向來多與企業獲利表現呈現高度正相關，因此樂觀看待明年台股不僅基本面無虞，指數亦有相當機會能夠再創新高。

統一投信表示，產業方面，看好AI伺服器升級，將可望為AI ASIC、散熱、PCB/CCL等三大領域，帶來躍進式成長空間。目前觀察台股創高後短線可能呈現震盪，類股輪動加速，投資人難以時刻掌握市場動態，建議可分批布局，或利用定期定額方式，既能分散風險也能逐步累積投資資本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。