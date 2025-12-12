快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

日股ETF 雙利多護體

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

隨著市場對聯準會（Fed）延續鴿派預期的樂觀情緒升溫，投信法人表示，預計至2026年的降息周期將使美元承壓，進而推動亞洲貨幣走強，促使國際資金快速回流北亞市場，其中，日股享有經濟結構改革與企業獲利改善的長期趨勢，建議逢低布局日股ETF。

觀察盤面上的日股ETF表現，以下半年來看，中信日本商社（00955）上漲34.2%，表現最為亮眼，且昨（11）日收上12.9元，再度改寫掛牌新高價；至於同樣追蹤NYSE FactSet日本半導體指數的中信日本半導體和台新日本半導體漲幅也在31.7%之上；超過兩成的還有元大日經225、國泰日經225、中信日經高股息、野村日本動能高息。

中信日本商社經理人辛忠駿表示，日本企業本次財報表現亮眼，主要動能來自AI半導體、IT服務、金融及建築材料等領域。針對投資人關注的五大商社表現，雖然近期資源類別業務受到中國產能過剩及東南亞需求疲軟影響，但商社早已積極轉型，布局非資源類別業務（如食品、基礎建設、機械、醫療）展現強勁增長，成功抵銷資源週期的波動，使整體業績符合預期，長期獲利結構更加穩健。

商社類股近期表現持續優於東證指數，也反映出市場認同其商業模式轉型。

商社龍頭積極執行股票回購政策，對股價形成強力支撐。更具指標性的是，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在第3季期間連續增持三菱商事與三井物產，持股比例雙雙突破10%。

巴菲特的長線加碼，不僅是對日本商社「護城河」優勢的背書，更是成為推升商社族群評價重估（Re-rating）的重要催化劑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

從奧瑪哈到你的書桌：巴菲特與蒙格的永恆對話

年改衝擊催出理財路 國小校長55歲退休6年滾存出財富自由

00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

相關新聞

台股高息ETF 抗震力強

聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，同時宣布每月約400億美元的國庫券購買計畫以補充準備金、緩解資金面緊張，加上台積電秒...

日股ETF 雙利多護體

隨著市場對聯準會（Fed）延續鴿派預期的樂觀情緒升溫，投信法人表示，預計至2026年的降息周期將使美元承壓，進而推動亞洲...

主動式ETF商品 逢低可布局

近期台股維持高檔震盪，昨（11）日盤中一度創下新高，不過後續在逢高了結、降息利多出盡下翻黑，終場大跌375點，近五日僅小...

千億元債券ETF 添新秀

聯準會（Fed）降息、買短債，緩解流動性疑慮；加上近期因甲骨文財報低於預期再加上違約風險攀至16年高點，金融債吸引買盤目...

主動復華未來50預計12月18日掛牌 主動式台股ETF再添新兵

主動式台股ETF交易將再添新兵！復華投信表示，於本月初募集的主動復華未來50（00991A）已向主管機關報請成立，預計1...

全台首檔科技七巨頭主題 ETF 009815元月5日起盛大募集

AI 浪潮來襲，科技巨擘帶頭衝！根據研究機構Precedence Research 2025年6月報告，全球AI市場規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。