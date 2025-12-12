日股ETF 雙利多護體

隨著市場對聯準會（Fed）延續鴿派預期的樂觀情緒升溫，投信法人表示，預計至2026年的降息周期將使美元承壓，進而推動亞洲貨幣走強，促使國際資金快速回流北亞市場，其中，日股享有經濟結構改革與企業獲利改善的長期趨勢，建議逢低布局日股ETF。

觀察盤面上的日股ETF表現，以下半年來看，中信日本商社（00955）上漲34.2%，表現最為亮眼，且昨（11）日收上12.9元，再度改寫掛牌新高價；至於同樣追蹤NYSE FactSet日本半導體指數的中信日本半導體和台新日本半導體漲幅也在31.7%之上；超過兩成的還有元大日經225、國泰日經225、中信日經高股息、野村日本動能高息。

中信日本商社經理人辛忠駿表示，日本企業本次財報表現亮眼，主要動能來自AI半導體、IT服務、金融及建築材料等領域。針對投資人關注的五大商社表現，雖然近期資源類別業務受到中國產能過剩及東南亞需求疲軟影響，但商社早已積極轉型，布局非資源類別業務（如食品、基礎建設、機械、醫療）展現強勁增長，成功抵銷資源週期的波動，使整體業績符合預期，長期獲利結構更加穩健。

商社類股近期表現持續優於東證指數，也反映出市場認同其商業模式轉型。

商社龍頭積極執行股票回購政策，對股價形成強力支撐。更具指標性的是，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在第3季期間連續增持三菱商事與三井物產，持股比例雙雙突破10%。

巴菲特的長線加碼，不僅是對日本商社「護城河」優勢的背書，更是成為推升商社族群評價重估（Re-rating）的重要催化劑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。