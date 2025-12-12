千億元債券ETF 添新秀

聯準會（Fed）降息、買短債，緩解流動性疑慮；加上近期因甲骨文財報低於預期再加上違約風險攀至16年高點，金融債吸引買盤目光，帶動國泰10Y+金融債（00933B）昨（11）日晉升成為第九檔千億元規模的債券ETF。

根據CMoney統計，截至11日，債券ETF規模在千億元之上的依序有群益ESG投等債20+的2,691.94億元、元大美債20年2,383.99億元、國泰20年美債1,951.02億元、元大AAA至A公司債1,583.28億元、國泰投資級公司債1,366.83億元、元大投資級公司債1,354.60億元、中信高評級公司債1,185.36億元、群益投資級金融債1,031.44億元、國泰10Y+金融債1,000.51億元。

統計12月以來，國泰10Y+金融債獲得約67.87億元的淨申購，是所有債券ETF中最多，推升規模首度站上千億元大關；至於元大AAA至A公司債以及群益A級公司債本月以來也有約32億元的資金流入，群益ESG投等債20+及凱基A級公司債約27億元，10億元以上則有元大投資級公司債和群益投等新興公債。

國泰10Y+金融債經理人鄭凱允表示，市場預期寬鬆周期將延續至2026年，建議現階段可趁殖利率反彈時，適度增加中長天期債券部位，掌握降息循環帶來的價格上漲機會；若偏重穩定收益，則可關注美國大型銀行發行的投資等級金融債，具資本充足、基本面穩健，兼具國債性質與較高債息，為兼顧安全與收益的理想選擇。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，預期Fed明年降息循環方向未變，仍有2碼以上降息空間，且投資等級債基本面維持良好，因此投資人可於分批擇機買進長天期投等債。投資等級債因資產品質良好，殖利率水準也具備吸引力，在市場仍有地緣或政經不確定性存在下，可望持續吸引訴求穩健配置與收益需求的資金配置。

鄭凱允認為，投資人可透過金融債ETF，一次布局十年以上優質金融債，涵蓋高盛、摩根大通、美銀等台積電及川普等法人青睞之標的，有助鎖定長期收益並捕捉潛在價差機會，強化資產配置韌性，適合追求收益與防禦並重的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。