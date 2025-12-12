快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股高息ETF 抗震力強。聯合報系資料照
聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，同時宣布每月約400億美元的國庫券購買計畫以補充準備金、緩解資金面緊張，加上台積電秒填息，激勵台股昨（11）日盤中創高到28,568點，不過甲骨文財報不如預期、提前結帳的調節壓力，台股昨（11）日由紅翻黑，終場驚險守住28,000點，台股高息ETF表現抗震。

根據CMoney統計，11日共計有十檔台股ETF逆勢收紅，包含群益台灣精選高息（00919）、主動群益台灣強棒、元大台灣高息低波、統一台灣高息動能、凱基優選高股息30、國泰股利精選30、兆豐永續高息等權、野村趨勢動能高息、元大MSCI金融以及富邦臺灣優質高息，主要都集中在高股息主題ETF上。

針對高股息ETF，群益台灣精選高息經理人謝明志表示，統計近25年歷年12月台股金融類股上漲機率逾八成，台股ETF持有成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，不過，相對其他類股，金融股股利與股價表現容易呈現穩中求勝。

市場預期聯準會（Fed）明年降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

主動群益台灣強棒11月配發0.334元，創新高，雖然受到11月大盤拉回整理影響，花了18天才在昨日順利完成第二次填息，市價（含息）下半年以來累計上漲34.7%。

展望後市，主動群益台灣強棒經理人陳沅易強調，台股創高後籌碼可能會較為凌亂，使得盤勢震盪加劇。投資人可透過能靈活因應市況、動態調整投組的台股主動式ETF來布局長期潛力股，同時掌握短線強勢動能股，一次掌握台股的多元成長契機。

整體而言，台股整體結構仍呈現「高檔震盪」格局，不過，AI題材持續發酵，中長期表現仍值留意，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。可聚焦於具長期競爭力、受益全球AI capex明確的供應鏈股，包括先進製程、HBM、光通訊、散熱、電源等領域。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

