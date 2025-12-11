主動復華未來50預計12月18日掛牌 主動式台股ETF再添新兵

主動式台股ETF交易將再添新兵！復華投信表示，於本月初募集的主動復華未來50（00991A）已向主管機關報請成立，預計12月18日正式掛牌交易。

台股近期受多空因素交雜衝擊出現震盪，主動式操作優於大盤及其他類型ETF表現。理柏資訊統計（截至2025年12月9日），主動型ETF近一月平均上漲2.69%，優於主題/產業型、市場指數型的2.39%、2.19%，以及大盤的1.92%，也凸顯在市場及類股輪動變動加快的市況下，透過選股操作似可提高台股投資勝率。

為此，復華投信首檔進軍台股主動式ETF力作——主動復華未來50，將運用近百位投研團隊優勢資源，透過主動研究與提前產業布局，打造台灣新50強，讓市值型ETF投資工具再添新兵。

復華投信表示，AI崛起造成全球經濟結構大幅變動，也讓台股市值前50大成分股不斷變動，不過部分個股可能在進入前50大前，漲勢就開始發酵，或者在退出前已弱化；為避免出現「跟跌緩漲」現象，同時超前部署掌握布局甜蜜點，成分股將透過雙軌篩選。

00991A選股池擴大至市值前150大，透過主動研究方式從前50大中汰弱留強，再從前51-150大中挖掘黑馬股提前卡位，完整參與潛力股成長衝刺階段，並兼顧可能晉升市值前50大明日之星投資機會。

復華投信認為，AI發展並非泡沫，目前正由初升段邁向主升段，預期結構性轉變帶動需求，加上台灣位居關鍵供應鏈角色，使台股後市仍看好，主動式ETF不受指數限制，操作相對靈活，經理人及投研團隊將依市場現況、產業趨勢變化，機動調整持股並提前布局，掌握下一波成長機會，建議可納入做為新高行情布局台股市場的投資工具。

證交所也提醒，近期國際市場仍受利率政策、美中科技競爭及科技股高估值等因素影響，台股波動風險未減。主動式ETF雖具靈活選股與提前布局優勢，可能創造超額報酬，但同時也需承擔市場波動、產業輪動與選股判斷的風險。投資人應充分了解基金投資策略、風險屬性及可能的淨值波動，並依自身財務狀況與風險承受能力審慎評估，做出適合的投資決策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。