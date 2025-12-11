全台首檔科技七巨頭主題 ETF 009815元月5日起盛大募集

AI 浪潮來襲，科技巨擘帶頭衝！根據研究機構Precedence Research 2025年6月報告，全球AI市場規模正以年均19.2%的超高速擴張，預估至2034年規模將衝上3.6兆美元。為了協助台灣投資人掌握這波AI成長趨勢中的投資機會，大華銀投信宣布推出聚焦於主導這場AI盛宴的七大科技巨頭科技股ETF「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF」（009815），每股發行價格10元，2026年1月5日至9日盛大募集。

AI發展已經進入軍備競爭時代，根據輝達（NVIDIA）2025年10月估計，全球資料中心的資本支出到2030年將高達3至4兆美元的鉅額。甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）更表示，想參與AI競爭的投資門檻至少千億美元。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，發展AI所需的超高額資本支出，讓一般企業難以在這場競爭中成為主角。相較之下，科技七巨頭不僅資本規模龐大，更具有驚人的獲利能力，得以支撐這些企業持續角逐AI王者。

根據彭博統計，蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、輝達（NVDA）、谷歌（GOOGL）、臉書（META）、亞馬遜（AMZN）、特斯拉（TSLA）七大科技巨頭，市值加總高達21.9兆美元，過去10年的獲利更驚人成長1,060%，遠勝過標普500指數其餘493檔股票的68%，目前在包含雲端、軟體、晶片等所有AI關鍵領域都具有絕對性的領導地位。

郭修誠表示，大華美國MAG7+（009815)）是一檔能夠精準捕捉AI時代成長的ETF，其追蹤的彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數，是第一檔彭博與櫃買中心聯名的股票指數，重點鎖定在AI競賽中具備主導地位的七大科技巨頭，給予70%的權重，確保資金能高效投資當前AI時代最強者。再從包括科技、媒體、電子商務等科技相關產業中，選取市值最大的23檔個股作為成分股，選股範圍更包含ADR， 納入包括甲骨文、台積電（2330）等全球頂尖科技公司，全面掌握AI時代成長紅利。 大華美國MAG7+ ETF（009815）小檔案。資料來源：大華銀投信

