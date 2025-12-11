快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

00878、00919、0056…組「月配」早落伍？專家：這兩檔換009803跟00982A

聯合新聞網／ 趣 講 股
00919金控比重逾四成，產業集中度高，投資人轉向009803可分散風險並貼近大盤走勢；009803同樣在1、4、7、10月配息，除息0.22元折算年化約7％，兼具收益節奏與市值型優勢。記者許正宏／攝影
00919金控比重逾四成，產業集中度高，投資人轉向009803可分散風險並貼近大盤走勢；009803同樣在1、4、7、10月配息，除息0.22元折算年化約7％，兼具收益節奏與市值型優勢。記者許正宏／攝影

高配息ETF三本柱落伍了！搭配市值、主動型才夠力

投資人不要憂心最近漲漲跌跌的股市盤勢了！因為連當天清晨ADR的股價都還大漲2％以上、最新公布11月的業績也嚇嚇叫的台積電，風光除個息的股價都會無來由的開高走低、反倒跌2％，你就能清楚地感受到股市的變幻莫測，還是安穩地打造：既能資產增值、又能月月領息的ETF投資組合吧！

問題是：現在能領比較多配息的高配息ETF，績效普遍輸給大盤很多，想要單單去買主動式ETF，又擔心配息不夠多、基金淨值波動太大、心臟受不了，投資人又如何能打造兼顧資產增值、月月安穩領息的投資組合呢？

高配息、市值、主動型全拿

其實作法很簡單，你只要先想一想自己是屬於哪一種類型的投資人，然後做好以下各式ETF的資金配置就行了！

積極型（年輕族）：10％高配息、30％市值型、60％主動型ETF

穩健型（壯年族）：30％高配息、40％市值型、30％主動型ETF

保守型（中老族）：70％高配息、20％市值型、10％主動型ETF

舉例來說，以往想要安穩地買ETF來實現「月月領錢」的美夢，最多財經網紅推薦的領息「三本柱」就是把資金分別各放三分之一在

00878（3、6、9、12月發錢）

00919（1、4、7、10月發錢）

0056（2、5、8、11月發錢）的身上。

但是有鑑於現在的主動式ETF績效不但比高配息ETF好很多，配息也不會太差，不買一點好像對不起自己的荷包。於是你可以試著把00878，換成最近剛完成第二次填息、發股息的時間一樣是3、6、9、12月的00982A，既能兼顧資產增值、又一樣能打造出「月月領錢」的美夢人生

市值型進可攻、退可守

如果覺得這樣只調動一支高配息ETF變成主動型ETF，會讓你不夠安心（主動型ETF的績效起伏的確會大一點）、但是想再拉升一點績效，也可以接著把00919換成市值型ETF，例如：保德信市值動能50（009803），反正兩者都是1、4、7、10月發錢，而且009803最近將除息0.22元的股息，換算年化配息率也將近有7％這麼多呢！

況且00919原先又不是規劃為專屬金控股的主動型ETF，但是現在卻有42％以上的資金都押在金控股身上（前三大持股分別是國泰金、中信金、富邦金），這比重也太高了吧！如果換成市值型ETF既可分散單一產業的投資風險，又能追上加權指數的績效，其實是好處多多的。

不過話說回來，以上都只是參考用的投資建議，自己的錢、自己負責，實際上你想放多少資金比重在高配息、市值型、主動型ETF的身上，就要自己考量自身的投資性格、能承受的風險囉！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 00982A主動群益台灣強棒 009803保德信市值動能50

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

0050漲12.6倍報酬率確實海放房價！施昇輝：房子的安定感無可取代

元大金（2885）持有10年以上報酬率達300％！達人：落後0050又如何？樂趣非數字能衡量

大華美國MAG7+（009815）科技七巨頭配置高達70％…追蹤指數直攻AI最強者！

商社無懼日圓升值！00955續創掛牌新高 這檔日本高息ETF逆勢走揚

相關新聞

00878、00919、0056…組「月配」早落伍？專家：這兩檔換009803跟00982A

高配息ETF三本柱落伍了！搭配市值、主動型才夠力 投資人不要憂心最近漲漲跌跌的股市盤勢了！因為連當天清晨ADR的股價都還大漲2％以上、最新公布11月的業績也嚇嚇叫的台積電，風光除個息的股價都會無

大華美國MAG7+（009815）科技七巨頭配置高達70％…追蹤指數直攻AI最強者！

AI浪潮來襲，科技巨擘帶頭衝！根據研究機構Precedence Research 2025年6月報告，全球AI市場規模正以年均19.2%的超高速擴張，預估至2034年規模將衝上3.6兆美元。為了協助台

新手猶豫「高股息該不該清倉換0050？」…網反勸：別一股腦追熱門

Dcard一名剛接觸投資的網友發文求助，表示起初抱著試水溫心態，分批買進高股息ETF如00919、00878等，但近期看到市場普遍推崇元大台灣50（0050）長期報酬較佳，因而思考是否要把手上其他標的全數賣出、集中持有0050，引發網友討論「資產配置」與「追逐人氣標的」的取捨。

降息落地＋恢復購債…債市最大利多出現？00982B、00986B在降息周期具配置價值

美國聯準會（Fed）於台灣時間11日凌晨公布今年最後一次利率決議，如市場預期降息1碼，將聯邦基金利率區間下調至3.50%–3.75%，並同步宣布重啟購買美國國債計畫。FT投資級債20+（00982）基

不想單押台積電？00935、00894成績亮眼！一年含息快4成、3年漲157％成台股ETF黑馬

聯準會降息且態度鴿派，可望增添資金流動性，且台股在AI需求不減下，可望延續多頭行情，許多投資人的選股邏輯也開始從「防禦性存股」轉向「積極攻擊型」布局。在台積電（2330）明年可望帶領台股衝高之際，許多

0050漲12.6倍報酬率確實海放房價！施昇輝：房子的安定感無可取代

如果你在2003年0050上市就買進，抱到現在都不賣，22年總報酬率高達12.6倍。 任何人在同一個時間買在任何地方的自住房，都不可能增值12.6倍。 以後見之明來看，買0050的報酬率遠遠打趴房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。