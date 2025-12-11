00878、00919、0056…組「月配」早落伍？專家：這兩檔換009803跟00982A

高配息ETF三本柱落伍了！搭配市值、主動型才夠力

投資人不要憂心最近漲漲跌跌的股市盤勢了！因為連當天清晨ADR的股價都還大漲2％以上、最新公布11月的業績也嚇嚇叫的台積電，風光除個息的股價都會無來由的開高走低、反倒跌2％，你就能清楚地感受到股市的變幻莫測，還是安穩地打造：既能資產增值、又能月月領息的ETF投資組合吧！

問題是：現在能領比較多配息的高配息ETF，績效普遍輸給大盤很多，想要單單去買主動式ETF，又擔心配息不夠多、基金淨值波動太大、心臟受不了，投資人又如何能打造兼顧資產增值、月月安穩領息的投資組合呢？

高配息、市值、主動型全拿

其實作法很簡單，你只要先想一想自己是屬於哪一種類型的投資人，然後做好以下各式ETF的資金配置就行了！

積極型（年輕族）：10％高配息、30％市值型、60％主動型ETF 穩健型（壯年族）：30％高配息、40％市值型、30％主動型ETF 保守型（中老族）：70％高配息、20％市值型、10％主動型ETF

舉例來說，以往想要安穩地買ETF來實現「月月領錢」的美夢，最多財經網紅推薦的領息「三本柱」就是把資金分別各放三分之一在

00878（3、6、9、12月發錢） 00919（1、4、7、10月發錢） 0056（2、5、8、11月發錢）的身上。

但是有鑑於現在的主動式ETF績效不但比高配息ETF好很多，配息也不會太差，不買一點好像對不起自己的荷包。於是你可以試著把00878，換成最近剛完成第二次填息、發股息的時間一樣是3、6、9、12月的00982A，既能兼顧資產增值、又一樣能打造出「月月領錢」的美夢人生。

市值型進可攻、退可守

如果覺得這樣只調動一支高配息ETF變成主動型ETF，會讓你不夠安心（主動型ETF的績效起伏的確會大一點）、但是想再拉升一點績效，也可以接著把00919換成市值型ETF，例如：保德信市值動能50（009803），反正兩者都是1、4、7、10月發錢，而且009803最近將除息0.22元的股息，換算年化配息率也將近有7％這麼多呢！

況且00919原先又不是規劃為專屬金控股的主動型ETF，但是現在卻有42％以上的資金都押在金控股身上（前三大持股分別是國泰金、中信金、富邦金），這比重也太高了吧！如果換成市值型ETF既可分散單一產業的投資風險，又能追上加權指數的績效，其實是好處多多的。

不過話說回來，以上都只是參考用的投資建議，自己的錢、自己負責，實際上你想放多少資金比重在高配息、市值型、主動型ETF的身上，就要自己考量自身的投資性格、能承受的風險囉！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。