快訊

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

親自出手！賴總統昨邀派系會商 明擴大邀綠委便當會整合政策歧見

商社無懼日圓升值！00955續創掛牌新高 這檔日本高息ETF逆勢走揚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
日股近期受升息預期影響，呈現震盪盤整格局，但商社與銀行股卻展現強勁韌性。11日中信日本商社ETF（00955）盤中最高一度衝上12.96元，續創掛牌新高。示意圖／AI生成
日股近期受升息預期影響，呈現震盪盤整格局，但商社與銀行股卻展現強勁韌性。11日中信日本商社ETF（00955）盤中最高一度衝上12.96元，續創掛牌新高。示意圖／AI生成

相較於美國聯準會（Fed）延續降息循環，日本央行（BOJ）升息路徑已是「板上釘釘」。在高市政府「擴張性財政政策」與「緊縮貨幣政策」的交互作用下，日本經濟可望迎來新局，尤其是銀行業有望在利率正常化的環境下跑贏大盤。至於商社則可望憑藉強大的護城河，將日圓升值轉化為營運利多，打造出更強韌的體質，值得投資人加碼布局。

日股近期受升息預期影響，呈現震盪盤整格局，但商社與銀行股卻展現強勁韌性。11日中信日本商社ETF（00955） 盤中最高一度衝上12.96元，續創掛牌新高；而鎖定日本金融股的中信日經高股息（00956）亦逆勢走強。

00956經理人王建武指出，日本銀行股長年處於低利率環境，隨著利率正常化，獲利結構將顯著改善，預計銀行業的淨利息收入將顯著擴大。00956追蹤日經高股息50指數，成分股高度聚焦於受惠升息的金融與銀行類股，是台灣掛牌日股ETF中持有日本銀行產業權重最高者。儘管11日日股大盤受升息氛圍影響陷入盤整，但00956憑藉其抗跌的高息與金融屬性，股價表現相對穩健，展現逆勢突圍的實力 。

另外，市場常擔憂日本升息將推升日圓，進而衝擊以出口為導向的日本商社財報。對此，00955經理人辛忠駿分析，日圓升值對商社的影響實則「短空長多」，且具備四大優勢支撐。首先，目前主要大型商社在設定年度業績指引時，所使用的匯率假設多落在140-145元兌1美元區間。這意味著即便日圓短期升值，只要未大幅突破此區間，對商社業績的負面衝擊極其有限，甚至目前的匯率水準，對商社而言仍有「超額利潤」空間。

其次，日本高度依賴能源與大宗商品進口，商社在海外擁有多元業務，日圓升值將直接降低進口成本，對於依賴進口原物料的貿易業務而言，反而能有效提升利潤率。

第三，商社業務版圖遼闊且現金流充沛。隨著日本國內進入升息循環，國內投資回報率可望改善，商社將有動力出售部分低效的海外資產，將資金轉向更高回報的投資項目，進一步優化整體資產組合。

第四，也是最重要的一環，就是護城河優勢。辛忠駿說，商社真正的價值並非「賭匯率」，而在於長達百年的「供應鏈整合」與「風險控管」能力。從傳統貿易到掌握全球產業鏈，商社透過優化物流、供應鏈管理及衍生性金融商品等工具，即便面對匯率逆風，也能創造價值。

展望後市，中國信託投信預期，隨著日本經濟結構性改革持續，加上升息循環確立，建議投資人可透過00955布局具備護城河優勢的商社龍頭，或透過00956掌握銀行股升息紅利與高股息收益，以雙軌策略參與日股長線行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本銀行 升息 高股息

延伸閱讀

經典賽／如何對付日本大谷翔平？ 波多黎各貝爾川比4根手指

中日關係惡化 大陸浙江1處景點從「山寨北海道」改為「山寨首爾」

婦罹乳癌原需2次手術 新光醫院微創機械手臂1次搞定、48小時出院

又見「不可抗力」 繼濱崎步後 小野麗莎演唱會也取消

相關新聞

00878、00919、0056…組「月配」早落伍？專家：這兩檔換009803跟00982A

高配息ETF三本柱落伍了！搭配市值、主動型才夠力 投資人不要憂心最近漲漲跌跌的股市盤勢了！因為連當天清晨ADR的股價都還大漲2％以上、最新公布11月的業績也嚇嚇叫的台積電，風光除個息的股價都會無

大華美國MAG7+（009815）科技七巨頭配置高達70％…追蹤指數直攻AI最強者！

AI浪潮來襲，科技巨擘帶頭衝！根據研究機構Precedence Research 2025年6月報告，全球AI市場規模正以年均19.2%的超高速擴張，預估至2034年規模將衝上3.6兆美元。為了協助台

新手猶豫「高股息該不該清倉換0050？」…網反勸：別一股腦追熱門

Dcard一名剛接觸投資的網友發文求助，表示起初抱著試水溫心態，分批買進高股息ETF如00919、00878等，但近期看到市場普遍推崇元大台灣50（0050）長期報酬較佳，因而思考是否要把手上其他標的全數賣出、集中持有0050，引發網友討論「資產配置」與「追逐人氣標的」的取捨。

降息落地＋恢復購債…債市最大利多出現？00982B、00986B在降息周期具配置價值

美國聯準會（Fed）於台灣時間11日凌晨公布今年最後一次利率決議，如市場預期降息1碼，將聯邦基金利率區間下調至3.50%–3.75%，並同步宣布重啟購買美國國債計畫。FT投資級債20+（00982）基

不想單押台積電？00935、00894成績亮眼！一年含息快4成、3年漲157％成台股ETF黑馬

聯準會降息且態度鴿派，可望增添資金流動性，且台股在AI需求不減下，可望延續多頭行情，許多投資人的選股邏輯也開始從「防禦性存股」轉向「積極攻擊型」布局。在台積電（2330）明年可望帶領台股衝高之際，許多

0050漲12.6倍報酬率確實海放房價！施昇輝：房子的安定感無可取代

如果你在2003年0050上市就買進，抱到現在都不賣，22年總報酬率高達12.6倍。 任何人在同一個時間買在任何地方的自住房，都不可能增值12.6倍。 以後見之明來看，買0050的報酬率遠遠打趴房

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。