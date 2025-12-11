商社無懼日圓升值！00955續創掛牌新高 這檔日本高息ETF逆勢走揚

相較於美國聯準會（Fed）延續降息循環，日本央行（BOJ）升息路徑已是「板上釘釘」。在高市政府「擴張性財政政策」與「緊縮貨幣政策」的交互作用下，日本經濟可望迎來新局，尤其是銀行業有望在利率正常化的環境下跑贏大盤。至於商社則可望憑藉強大的護城河，將日圓升值轉化為營運利多，打造出更強韌的體質，值得投資人加碼布局。

日股近期受升息預期影響，呈現震盪盤整格局，但商社與銀行股卻展現強勁韌性。11日中信日本商社ETF（00955） 盤中最高一度衝上12.96元，續創掛牌新高；而鎖定日本金融股的中信日經高股息（00956）亦逆勢走強。

00956經理人王建武指出，日本銀行股長年處於低利率環境，隨著利率正常化，獲利結構將顯著改善，預計銀行業的淨利息收入將顯著擴大。00956追蹤日經高股息50指數，成分股高度聚焦於受惠升息的金融與銀行類股，是台灣掛牌日股ETF中持有日本銀行產業權重最高者。儘管11日日股大盤受升息氛圍影響陷入盤整，但00956憑藉其抗跌的高息與金融屬性，股價表現相對穩健，展現逆勢突圍的實力 。

另外，市場常擔憂日本升息將推升日圓，進而衝擊以出口為導向的日本商社財報。對此，00955經理人辛忠駿分析，日圓升值對商社的影響實則「短空長多」，且具備四大優勢支撐。首先，目前主要大型商社在設定年度業績指引時，所使用的匯率假設多落在140-145元兌1美元區間。這意味著即便日圓短期升值，只要未大幅突破此區間，對商社業績的負面衝擊極其有限，甚至目前的匯率水準，對商社而言仍有「超額利潤」空間。

其次，日本高度依賴能源與大宗商品進口，商社在海外擁有多元業務，日圓升值將直接降低進口成本，對於依賴進口原物料的貿易業務而言，反而能有效提升利潤率。

第三，商社業務版圖遼闊且現金流充沛。隨著日本國內進入升息循環，國內投資回報率可望改善，商社將有動力出售部分低效的海外資產，將資金轉向更高回報的投資項目，進一步優化整體資產組合。

第四，也是最重要的一環，就是護城河優勢。辛忠駿說，商社真正的價值並非「賭匯率」，而在於長達百年的「供應鏈整合」與「風險控管」能力。從傳統貿易到掌握全球產業鏈，商社透過優化物流、供應鏈管理及衍生性金融商品等工具，即便面對匯率逆風，也能創造價值。

展望後市，中國信託投信預期，隨著日本經濟結構性改革持續，加上升息循環確立，建議投資人可透過00955布局具備護城河優勢的商社龍頭，或透過00956掌握銀行股升息紅利與高股息收益，以雙軌策略參與日股長線行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。