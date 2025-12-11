投資等級債迎來評價修復行情 主動式債券ETF具三大策略優勢

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國聯準會（Fed）在12月會議宣布降息1碼，最新公布的經濟預測（SEP）同步下調通膨與核心通膨至2.4%與2.5%，象徵政策基調正式轉向寬鬆。Fed也維持明年再降息一次的預測，並將自12月12日起啟動新一輪國庫券購買計畫，確保銀行準備金維持在充裕水準。政策訊號偏鴿，帶動美債殖利率12月10日全面走低，各期限殖利率下滑約3至5個基點，使債券市場獲得進一步支撐。

在利率下行循環逐步成形下，投資等級債的評價修復行情備受市場期待，資金重新關注高品質債券的配置價值。

主動富邦動態入息ETF（00982D）經理人黃詩紋表示，本次降息是Fed後疫情時代調整政策的重要里程碑，象徵政策思維由抑制通膨轉向支撐經濟。投資等級債具備信用體質佳、違約率低的特性，在降息環境中不僅具備價格彈升空間，亦能提供穩定收益來源，是降息循環中具吸引力的核心資產之一。

黃詩紋進一步指出，主動式債券ETF在本輪債市多頭中具備三大策略優勢：一、主動調整存續期間，能因應利率下行階段，放大債券價格彈升幅度；二、Fed預估通膨可望於2027–2028年回落至2%水準，信用風險維持低檔，有助投資等級債表現；三、主動策略可依景氣、匯率與利率狀況靈活調整債券組合，以提升風險調適能力。

黃詩紋強調，隨信用利差已大幅收斂，2026年面對全球不確定性，具主動管理＋投等債核心配置特色的產品更顯重要。00982D兼具主動調整優勢與收益潛力，是投資人於2026年重新布局債券資產時可納入核心的選擇之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 降息

