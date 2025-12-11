大華美國MAG7+（009815）科技七巨頭配置高達70％…追蹤指數直攻AI最強者！

AI浪潮來襲，科技巨擘帶頭衝！根據研究機構Precedence Research 2025年6月報告，全球AI市場規模正以年均19.2%的超高速擴張，預估至2034年規模將衝上3.6兆美元。為了協助台灣投資人掌握這波AI成長趨勢中的投資機會，大華銀投信宣布推出聚焦於主導這場AI盛宴的七大科技巨頭科技股ETF：「大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF證券投資信託基金簡稱大華美國MAG7+（009815）」，每股發行價格10元，2026年1月5日至9日盛大募集！

AI發展已經進入軍備競爭時代，根據輝達2025年10月估計，全球資料中心的資本支出到2030年將高達3至4兆美元的鉅額。甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）更表示，想參與AI競爭的投資門檻至少千億美元。大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠指出，發展AI所需的超高額資本支出，讓一般企業難以在這場競爭中成為主角。相較之下，科技七巨頭不僅資本規模龐大，更具有驚人的獲利能力，得以支撐這些企業持續角逐AI王者。

根據彭博統計，蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)、輝達(NVDA)、谷歌(GOOGL)、臉書(META)、亞馬遜(AMZN)、特斯拉(TSLA)七大科技巨頭，市值加總高達21.9兆美元，過去10年的獲利更驚人成長1060%，遠勝過標普500指數其餘493檔股票的68%，目前在包含雲端、軟體、晶片等所有AI關鍵領域都具有絕對性的領導地位。（註：科技七巨頭市值統計至2025/10/31，獲利成長統計2015/6/30-2025/6/30）。

郭修誠表示，009815是一檔能夠精準捕捉AI時代成長的ETF，其追蹤的「彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數」，是第一檔彭博與櫃買中心聯名的股票指數，重點鎖定在AI競賽中具備主導地位的七大科技巨頭，給予70%的權重，確保資金能高效投資當前AI時代最強者。再從包括科技、媒體、電子商務等科技相關產業中，選取市值最大的23檔個股作為成分股，選股範圍更包含ADR， 納入包括甲骨文、台積電等全球頂尖科技公司，全面掌握AI時代成長紅利！

深入了解大華美國MAG7+ (009815)

大華美國MAG7+（009815）小檔案

產品代碼/簡稱 009815

大華美國MAG7+ 追蹤指數 彭博 TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數 特色 全台首檔以科技七巨頭為主題的ETF

蘋果、微軟、輝達、谷歌、臉書、亞馬遜、特斯拉等七大科技公司，配置比重達70% 成分股檔數 30檔 成分股定期審核 每年3月、9月調整成分股 發行價格 新臺幣10元 募集期間 2026/1/5 - 2026/1/9

資料來源：大華銀投信，2025/12。



註：指數規則中，七巨頭 Magnificent 7 之依據為 Bloomberg Magnificent 7 Index 所定義之七支股票，目前為

Apple(AAPL)、微軟(MSFT)、輝達(NVDA)、谷歌(GOOGL)、臉書(META)、亞馬遜(AMZN)、特斯拉(TSLA)，日後若有變動依指數公司之定義為準。



曝險國依據 Bloomberg 之資訊進行篩選，主要考量該公司註冊地、營收等資訊綜合判斷。



申購人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。