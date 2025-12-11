降息落地＋恢復購債…債市最大利多出現？00982B、00986B在降息周期具配置價值

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00982B鎖定長天期投資等級BBB債，因對利率下行更敏感，在降息循環中具備「息收＋資本利得」雙重機會；00986B布局全球大型金融機構金融債，受惠利率下行環境下的資金成本改善與資產負債表優勢。路透
美國聯準會（Fed）於台灣時間11日凌晨公布今年最後一次利率決議，如市場預期降息1碼，將聯邦基金利率區間下調至3.50%–3.75%，並同步宣布重啟購買美國國債計畫。FT投資級債20+（00982）基金經理人洪慧珊表示，雖然決策官員對未來路徑仍有分歧，但聯準會主席鮑爾明確指出下一步不可能是加息，這意味著市場更能確認決策核心已從「是否降息」轉向「降息節奏」的討論；隨著購債計畫重啟，象徵量化緊縮（QT）階段性告終，Fed已從過去的「邊走邊看」模式，正式轉向更具方向性的「護航模式」。

會議重點：9比3通過降息 重啟購債成最大亮點

本次FOMC會議決策過程顯得格外膠著，最終以9比3的票數通過降息。會議最關鍵的亮點在於Fed宣布自12月12日起，每月購買400億美元短期國債（T-bills），此舉等同提前釋放流動性、縮短資產負債表存續期間，對債市形成明確支撐。

在經濟預測方面，備受矚目的「利率預期點陣圖」顯示，官員普遍預測2026年僅會降一次息、2027年還將再降一次，使聯邦基金利率回落至長期目標3%附近，這份預測與9月相同。聯準會同時上修了未來三年的GDP成長預測，並下調核心通膨預期，顯示鮑爾對於引導經濟「軟著陸」信心大增。

政策不確定性降低 債市配置價值浮現

洪慧珊分析，在降息循環已啟動、2026年降息路徑更清晰的情況下，政策不確定性大幅降低，利率波動風險同步收斂，對債券投資人而言，這不僅強化固定收益資產的防禦特性，也意味著在基準利率持續下行前，鎖定高利收益與布局潛在資本利得的最後窗口正逐步關上。

她特別指出，隨著美國政府停擺結束，經濟數據陸續公布，加上AI產業獲利轉換不如預期，市場情緒自高點回落，資金正重新評估風險資產部位。進入12月份，美債殖利率雖短線震盪，但在最新降息與恢復購債政策公布後，利率上行壓力明顯緩解。

後市展望：資金流向印證債市吸引力

針對後市展望，洪慧珊認為，債券投資人宜採取逢低布局的策略，並持續關注Fed已正式啟動的購債計畫，這象徵量化緊縮（QT）階段性告一段落，有助市場流動性回穩；對長天期投資等級債而言，利率下行趨勢與政策確立的雙重支撐，使其長期配置價值更加明確。

從資金流向來看，全球資金已率先反映政策利多。截至上週，投資等級債已連續12週出現淨流入，整體固定收益型ETF第四季流入金額已突破1,294億美元，其中美國債市更吸引高達794億美元淨流入。洪慧珊認為，在降息循環與市場波動並存的格局下，信評優質、中長天期債券，憑藉穩健息收與資本利得潛力，持續成為全球資金鎖定的核心配置標的。

產品配置建議：鎖定長天期投資等級債

在具體配置上，FT投資級債20+（00982B）嚴選三大信評均達投資級的BBB公司債，且排除新興市場，隨著Fed降息循環展開、購債重新啟動，長天期債券對利率下行的敏感度更高，具備「息收＋資本利得」的雙重機會。FT金融債10+（00986B）主要投資全球大型金融機構發行的優質債券，在利率下行環境中資金成本改善、資產負債表更具韌性，使金融債成為兼具收益機會與控制風險的配置工具。

表、12/11聯準會降息重點

重點摘要核心內容
利率決議降息 1 碼（9:3 通過）。內部看法分歧擴大，暗示連續降息將暫歇。
點陣圖2026-27 各降 1 碼。利率已近中性水準 (3%)，未來降息節奏放緩。
經濟預測上修 GDP、下修通膨。視關稅為一次性衝擊，看好經濟韌性。
重啟購債12/12 起月買 400 億短債。預計持續 4 個月，旨在回補準備金、穩定流動性。

資料來源：富蘭克林華美投信整理

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982BFT投資級債20+ 00986B富蘭克林金融債10+

