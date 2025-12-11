不想單押台積電？00935、00894成績亮眼！一年含息快4成、3年漲157％成台股ETF黑馬

聯準會降息且態度鴿派，可望增添資金流動性，且台股在AI需求不減下，可望延續多頭行情，許多投資人的選股邏輯也開始從「防禦性存股」轉向「積極攻擊型」布局。在台積電（2330）明年可望帶領台股衝高之際，許多投資人面臨不想單押個股承受過高風險，又擔心傳統市值型ETF漲幅跟不上飆股的兩難。

對此理財專家建議，除了布局主動台股ETF外，也可鎖定「動能」與「高價股」策略的Smart Beta ETF。例如近一年績效亮眼的野村臺灣新科技50（00935）、中信小資高價（00894），含息報酬都接近4成，優於0050、006208等傳統市值型ETF，可成為積極型投資人在主動式ETF浪潮下的另一穩健選擇。

今年以來，主動式ETF成為市場熱議焦點。例如主動統一台股增長（00981A）等主動型產品，憑藉經理人靈活換股，在近3個月與6個月的短期績效上拔得頭籌。然而，對於重視「長期驗證」的投資人來說，成立較久的被動式ETF有過往績效背書，經得起長期考驗。

統計至今年11月底，若將時間拉長至1年、2年甚至3年，00894在所有台股ETF中，1年期報酬率高達38.5%；3年報酬率更達157.7%，在被動台股ETF中績效依舊名列前茅。顯示00894並非曇花一現，而是具備穿越市場波動、長期創造超額報酬的能力。

理財專家指出，00894之所以能與主動式ETF一較高下，關鍵在於其獨特的選股因子。該ETF鎖定股價高、具備成長動能的「千金股」與龍頭企業，這類公司通常掌握關鍵技術或市場優勢。

值得注意的是，00894成分股的獲利體質極佳。數據顯示，00894成分股的平均股東權益報酬率（ROE）高達32.74%，甚至優於台積電的30.04%。意味投資人買進00894，等同於買進了一籃子獲利能力比台積電還強的頂尖企業。

在台股「一個人的武林」現象下，許多投資人擔憂ETF中台積電占比過高，但00894提供一個完美的平衡點，其台積電占比約為29.0% ，既能適度參與半導體龍頭的長線成長，又能透過分散配置其他高價電子股，降低單一持股過重的風險。

理財專家指出，雖然主動台股ETF具備靈活操作優勢，但因成立時間普遍較短，風格穩定性仍有待時間觀察。相比之下，00894上市時間較長，選股規則透明，且同樣具備「動能選股」的爆發力。對於看好明年科技股表現、且屬性較為積極的投資人，建議不妨將00894、00935這類Smart Beta ETF納入投資組合中的「攻擊型衛星」部位。享受台股多頭紅利的同時，利用其高ROE與高動能特性，追求優於大盤的超額報酬，是進可攻、退可守的聰明策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。