國泰 ETF 00922今年受益人數增幅逾四成 小資族占比超過八成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00922績效表。資料來源：投信投顧公會基金績效評比表
根據臺灣集中保管結算所12月5日統計，全台ETF總受益人數達1,202萬人，較11月增加逾48萬人，顯示震盪中投資人仍積極布局。

國泰投信指出，民眾理財意識提升，且傾向提早準備退休金，今年權值股如台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）屢創新高，具成長爆發力的「市值型ETF」更受青睞，旗下國泰台灣領袖50（00922）今年規模翻倍，受益人數增幅逾四成，其中持有10張以下的小資族占比超過八成，顯示00922以親民價格與嚴謹選股邏輯，成為小資族參與台股龍頭行情的重要選擇。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，AI浪潮方興未艾，華爾街最新展望明確指出AI仍是下一波科技產業多頭的主要燃料，外資預測2026年全球AI資本支出將續創高。

台灣身為AI硬體製造重鎮，外資紛紛上調台系供應鏈目標價，包括台積電被看好仍有40%漲幅機會，聯發科受惠Google TPU量產，AI ASIC營收有望迎來顯著爆發，給予距今漲幅有望再漲逾20%的目標價。在AI趨勢確立下，資金將集中於具技術護城河的龍頭，市值型ETF有望直接受惠。

政策面「碳費」議題亦影響企業獲利。蘇鼎宇表示，台灣碳費制度今年上路，2026年1月正式開徵，如今已進入倒數計時，每噸費率10至300元，差距高達30倍，且長期看升。

若企業減碳不力，龐大成本將侵蝕獲利，削弱競爭力。環境部預計2026年試行總量管制與碳交易，2027年建立碳費與ETS並行的雙軌架構。在此趨勢下，唯有減碳有成的龍頭企業才能站穩腳步，這也是00922追蹤指數將「低碳轉型」納入選股因子的原因。

蘇鼎宇分析，早期的傳統市值型ETF僅依市值選股，易忽略獲利與轉型風險，導致組合中可能出現虛胖或轉型牛步的企業。

00922追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數打破此限制，在市值選股的基礎上，導入獲利門檻與低碳轉型雙濾網，即便市值名列前茅，若近四季EPS為負或低碳分數不足，仍會被排除，包括近期市值躍居前50的生技股康霈因獲利未轉正未納入，過往剔除傳產龍頭台塑（1301）四寶亦反映此邏輯。

蘇鼎宇說，00922在AI趨勢與碳費制度夾擊的環境下，展現攻守韌性，根據投信投顧公會資料，截至11月底，近半年報酬率32.19%，證明在追求市值的同時，兼顧基本面與趨勢面，有機會為投資人創造超額價值。

對於資金有限的小資族而言，00922目前股價約25元，容易入手，今年持有10張以下增幅達36.1%，顯示越來越多散戶選擇透過00922定期定額或分批布局，目標參與台股長線行情，逐步累積資產。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

