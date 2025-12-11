快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

聽新聞
0:00 / 0:00

0050就是押半導體不如直接台積電（2330）？切老：拿個股思維否定指數投資本質

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股今天開盤指數下跌15.5點，台積電現股除息，再度上演秒填息行情，最高價來到1515元，但隨後下跌，連帶影響大盤開高走低，跌逾300點。記者余承翰／攝影 余承翰
台股今天開盤指數下跌15.5點，台積電現股除息，再度上演秒填息行情，最高價來到1515元，但隨後下跌，連帶影響大盤開高走低，跌逾300點。記者余承翰／攝影 余承翰

切老滾雪球近日於臉書發文，回應朋友轉給他的某媒體一篇主張「買0050不如買台積電」的文章。他坦言，看完後「只能搖頭」，認為該文對指數投資理解不足，部分數據引用明顯有誤，可能反而誤導讀者。

「建議還是回頭先把指數投資的邏輯弄懂。」他表示，即使自己並非純指數投資人，也能輕易看出該文論述上的問題；刊在媒體上的內容未必全然正確，投資人仍需保持基本判斷能力。

切老表示，該文僅引用AI（Gemini）回答作為分析依據，「一篇高質量的投資論述，不應該只靠問問AI就作結論」，學術界與專業投資人都有更嚴謹的資料庫可驗證，文章明顯缺乏求證。

一、AI數據錯誤導致結論失真：0050與0056差距遠非「20%」

切老指出，文章將0050與不含台積電的0056放在兩段期間比較：2010至2018與2018至2024，但AI給出的總報酬差距僅約20%，作者也據此推論「沒有台積電，0050表現其實贏不多」。

切老認為這結論顯然錯誤。他以 Moneycome.in 的複利回測為例：

2010至2018

0050：74.5%

0056：52.8%

差距約21.7%（仍大於 AI 的20%）

2018至2025

0050：272.9%

0056：116.9%

差距高達156%，與文章引用的「差20%」完全不符

他直言：「只要長期追蹤台股走勢的人，都會知道這個差距不可能只有20%。光今年就差28%，過去三年更差了80%以上。」

切老認為作者對0050與0056的選股理念也理解錯誤，把資料來源交給AI而未自行驗證，將會「嚴重誤導讀者」。

二、台股產業集中所以不適合指數投資？切老：事後諸葛

文章指出台股科技占比高、缺乏輪動，因此不適合指數化投資。切老反駁：

1.台股過去30年，加上股息報酬，整體表現不輸美股

2.台灣競爭力的長期成長並非只靠台積電，而是「所有企業共同努力的結果」

3.台灣50是資本加權指數，權重本就應反映市場最具競爭力的企業

他強調，台積電權重攀升至接近60%的現象，正是指數投資的運作本質：自動擇強、汰弱留強。

切老也質疑：「十年前，有誰看得出台積電會在2022之後爆發？連台積電員工自己都沒有預測到。」

他引用親友（任職台積電超過20年）的說法，指半導體與AI的爆發幾乎是突發性的，並非長期可精準預測。

因此，以「早知道台積電好，不如直買個股」來批評0050，是「拿事後結果套用過去假設」。

三、用AI推估半導體泡沫後台股需19至31年回到高點？切老：邏輯自相矛盾

文章以AI推算：如果半導體泡沫使台股跌至17,000點，只靠1.5〜2.5%通膨成長，台股需17至31年才能回到原高點。

切老回應：「這假設根本不合理。」

他反問：

若半導體泡沫化，台積電會跌得比大盤

既假設所有台灣產業不再成長，那為何還說「買台積電比較好」？

並指出這種推論忽略台灣多數產業仍具獲利能力、股息殖利率長期在4%以上，並不符合台股「需要三十年才能回到高點」的邏輯。

切老認為，以單一產業泡沫來否定整個市場的長期成長力，是過度簡化、甚至錯誤的投資邏輯。

不要拿個股思維否定指數投資本質

他提醒，「指數投資不是追求最高報酬，而是降低個股風險、賺市場平均成長。」

用「選股思維」來批評指數投資，反而陷入邏輯矛盾。

最後他再次提醒：

AI能提供資訊，但資料仍需投資人自行驗證

AI很會「不懂裝懂」，投資人不能放棄自己的判斷力

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權改寫，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 2330台積電 指數化投資 半導體 回測 大盤 ETF 市值型

延伸閱讀

00713真的該醒一醒了！小犬：被氣到不知道該說什麼…拜託振作起來

日圓超甜是投資00645、00955好時機？小童建議「ETF多考慮」：現金至少可以去玩

元大金（2885）持有10年以上報酬率達300％！達人：落後0050又如何？樂趣非數字能衡量

009803鎖定AI散熱隱形冠軍、五因子創20％漲幅！老牛：採季配讓市值成長外兼顧現金流

相關新聞

0050漲12.6倍報酬率確實海放房價！施昇輝：房子的安定感無可取代

如果你在2003年0050上市就買進，抱到現在都不賣，22年總報酬率高達12.6倍。 任何人在同一個時間買在任何地方的自住房，都不可能增值12.6倍。 以後見之明來看，買0050的報酬率遠遠打趴房

0050就是押半導體不如直接台積電（2330）？切老：拿個股思維否定指數投資本質

切老滾雪球近日於臉書發文，回應朋友轉給他的某媒體一篇主張「買0050不如買台積電」的文章。他坦言，看完後「只能搖頭」，認為該文對指數投資理解不足，部分數據引用明顯有誤，可能反而誤導讀者。 「建議

輝達飆漲後還能追？新手問「現在買來得及嗎」 網勸：買ETF或定期定額較穩

輝達近年受惠AI伺服器與資料中心需求爆發，營收連季創高。公司今年以Blackwell架構GPU為主力，並預告Blackwell Ultra將於2025年下半年推出、下一代Rubin平台預計2026年接棒，市場仍視其為AI供應鏈關鍵推手。另一方面，近期美國允許輝達對中國銷售H200晶片但附加25%收入分成條件，中國也可能限制採購規模，使「出口政策變數」成為短線的不確定因素之一。

法幣走弱、穩定幣崛起！阿格力：00909一次打包支付與加密鏈大趨勢

阿格力指出，今年以來聯準會開始降息，美元指數走弱，歐洲貨幣也同步下滑，使市場再次關注「法幣是否會越來越不值錢」的問題。 同時，黃金、比特幣等稀缺資產價格明顯走強，代表市場更願意持有非法幣

想跟上AI…00881一次打包30檔科技龍頭！懶錢包：配息＋歷史回測表現皆亮眼

AI浪潮下，如何一次打包科技龍頭？ 懶錢包Lazy Wallet在影片中分享，AI已經全面滲入生活與工作的方方面面，包括ChatGPT、Gemini、Notion、Notebook LM...等

日圓超甜是投資00645、00955好時機？小童建議「ETF多考慮」：現金至少可以去玩

日本作為台灣人最愛旅遊的國家之一，現在匯率超級甜的日圓，你也有換嗎？以及可不可以買來投資呢？今天我們就來好好聊聊日圓之後的方向，同時也會帶到日股現在的走勢。 到底現在匯率0.2的日圓可以買嗎？還會更便宜嗎？可不可以買來投資，放著等上漲呢？ 首先來了解一下日本目前的經濟狀況。最直觀來看，不論是CPI或核心CPI，大約都是落在3%左右，但利率卻是只有0.5%而已。 因此，如果以物價考量，確實長遠發展還是勢必需要升息，才有機會壓抑物價的上揚。而利率一升的話，其實就有機會縮減日本與其他國家的利差，進而帶動日幣的升值。 但日本利率不是最近還有升息嗎？為什麼在2021、2022年後CPI卻是往上飆升？ 關於這部分，最主要的影響除了當時的能源價格上漲之外，另一個關鍵影響就是「匯率」。 當時市場都在預期美國會因為疫情時的低利率救市，而重新轉為升息循環。當美國利率提高，甚至升息幅度遠高過台灣的話，把錢存在日本或台灣就沒有什麼太大的競爭力，因此，外資選擇把錢放到更有效率的地方，例如美元，或相比日本來說相對較強的台幣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。