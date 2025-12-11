0050就是押半導體不如直接台積電（2330）？切老：拿個股思維否定指數投資本質

切老滾雪球近日於臉書發文，回應朋友轉給他的某媒體一篇主張「買0050不如買台積電」的文章。他坦言，看完後「只能搖頭」，認為該文對指數投資理解不足，部分數據引用明顯有誤，可能反而誤導讀者。

「建議還是回頭先把指數投資的邏輯弄懂。」他表示，即使自己並非純指數投資人，也能輕易看出該文論述上的問題；刊在媒體上的內容未必全然正確，投資人仍需保持基本判斷能力。

切老表示，該文僅引用AI（Gemini）回答作為分析依據，「一篇高質量的投資論述，不應該只靠問問AI就作結論」，學術界與專業投資人都有更嚴謹的資料庫可驗證，文章明顯缺乏求證。

一、AI數據錯誤導致結論失真：0050與0056差距遠非「20%」

切老指出，文章將0050與不含台積電的0056放在兩段期間比較：2010至2018與2018至2024，但AI給出的總報酬差距僅約20%，作者也據此推論「沒有台積電，0050表現其實贏不多」。

切老認為這結論顯然錯誤。他以 Moneycome.in 的複利回測為例：

2010至2018

0050：74.5% 0056：52.8% 差距約21.7%（仍大於 AI 的20%）

2018至2025

0050：272.9% 0056：116.9% 差距高達156%，與文章引用的「差20%」完全不符

他直言：「只要長期追蹤台股走勢的人，都會知道這個差距不可能只有20%。光今年就差28%，過去三年更差了80%以上。」

切老認為作者對0050與0056的選股理念也理解錯誤，把資料來源交給AI而未自行驗證，將會「嚴重誤導讀者」。

二、台股產業集中所以不適合指數投資？切老：事後諸葛

文章指出台股科技占比高、缺乏輪動，因此不適合指數化投資。切老反駁：

1.台股過去30年，加上股息報酬，整體表現不輸美股 2.台灣競爭力的長期成長並非只靠台積電，而是「所有企業共同努力的結果」 3.台灣50是資本加權指數，權重本就應反映市場最具競爭力的企業

他強調，台積電權重攀升至接近60%的現象，正是指數投資的運作本質：自動擇強、汰弱留強。

切老也質疑：「十年前，有誰看得出台積電會在2022之後爆發？連台積電員工自己都沒有預測到。」

他引用親友（任職台積電超過20年）的說法，指半導體與AI的爆發幾乎是突發性的，並非長期可精準預測。

因此，以「早知道台積電好，不如直買個股」來批評0050，是「拿事後結果套用過去假設」。

三、用AI推估半導體泡沫後台股需19至31年回到高點？切老：邏輯自相矛盾

文章以AI推算：如果半導體泡沫使台股跌至17,000點，只靠1.5〜2.5%通膨成長，台股需17至31年才能回到原高點。

切老回應：「這假設根本不合理。」

他反問：

若半導體泡沫化，台積電會跌得比大盤輕？ 既假設所有台灣產業不再成長，那為何還說「買台積電比較好」？

並指出這種推論忽略台灣多數產業仍具獲利能力、股息殖利率長期在4%以上，並不符合台股「需要三十年才能回到高點」的邏輯。

切老認為，以單一產業泡沫來否定整個市場的長期成長力，是過度簡化、甚至錯誤的投資邏輯。

不要拿個股思維否定指數投資本質

他提醒，「指數投資不是追求最高報酬，而是降低個股風險、賺市場平均成長。」

用「選股思維」來批評指數投資，反而陷入邏輯矛盾。

最後他再次提醒：

AI能提供資訊，但資料仍需投資人自行驗證 AI很會「不懂裝懂」，投資人不能放棄自己的判斷力

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權改寫，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。