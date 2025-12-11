高股息也要會成長 0056重返高股息王者寶座

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
截至12月5日止0056成分股約有39%為AI相關概念股，隨著AI趨勢確立,0056預計績效將持續受惠。(本報系資料庫)
證交所11月定期定額ETF熱門排行榜出爐，0050以月增5.1萬人持續居冠，高股息ETF則出現此消彼漲，0056維持正成長月增4,638戶，超越00878奪下亞軍之位，00878、00919縱使停止降息，但熱度持續下滑，顯見市場投資人漸往績效亮眼的ETF靠攏。

法人分析，無論是0050代表的市值型，還是0056代表的高股息，都幫助投資人參與台灣經濟成長果實，只是從市值成長或是股息成長角度的不同。

台股上市企業樂於將營運成果與股東分享，每股稅後盈餘挑戰新高加上現金股息配發率約七成，使得高股息有其投資價值，0056在2025年全年配息再度改寫歷年新高，且帳上包含股息的收益平準金穩定，看好2026年可保持配息水準。

高股息ETF自2024年開始面臨降息逆風，0056作為第一檔高股息ETF展現韌性，基於穩定配息調降配息後，率先停止降息，今年以來至12月10日，含息報酬率更繳交出11.6%的雙位數績效，表現大幅超越00878與00919的4.1%、2.5%。0056憑藉穩定配息與亮眼績效，成為11月份唯一定期定額正成長的主要高股息ETF，00878、00919 則皆月減萬戶。

0056是全市場唯一「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股邏輯，因股利金額增減與企業營運相關，其選股已隱含成長潛力在內，帶動績效表現。截至12月5日止0056成分股約有39%為AI相關概念股，隨著AI趨勢確立，0056預計績效將持續受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

