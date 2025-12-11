主動式 ETF 00982A 與台積電同步開盤秒填息 12.3萬受益人息利雙收

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00982A歷次配息資訊。資料來源：CMoney
11日主動群益台灣強棒ETF（00982A）一開盤14.14元就填息，據了解，00982A第二次配息金額為0.334元，預估年化配息率9%，今日完成第二次填息，也讓12.3萬投資人息利雙收。法人表示，今年新秀主動式ETF，是以經理人主動操作、投資組合透明的優勢，成為投資人的新寵。

目前已有五檔台股主動式ETF，其中00982A在績效與配息表現皆讓投資人驚豔，自掛牌以來含息報酬率已上漲近50%，表現相當亮眼。投資人可持續留意相關投資契機。

ETF理財達人表示，00982A除能幫助投資人爭取超額報酬，也擁有優異的配息表現。作為首檔配息的主動式ETF，00982A於今年7月配出每股0.236元，預估年化配息率逾8%，更只花兩個交易日就完成填息，讓投資人息利雙收。

11月配息更創新高，每股配發0.334元，預估年化配息率9%，雖然受到11月大盤拉回整理影響，花了18天才完成第二次填息，不過在降息循環，台股有望在獲利、資金雙成長利多的帶動下繼續攻高下，後市表現值得期待。

財富管理專家認為，00982A採質化與量化雙邏輯並重的選股策略，產業配置涵蓋全產業，大中小型股兼具，同時運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，使其更完整與精準掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。台股創高後籌碼可能會較為凌亂，使得盤勢震盪加劇。

投資人可透過能靈活因應市況、動態調整投組的台股主動式ETF來布局長期潛力股，同時掌握短線強勢動能股，一次掌握台股的多元成長契機。整體而言，Fed年底前再降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

