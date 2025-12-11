AI 延續到2026 市值型創新科技 ETF 看俏

美國黑色星期五銷售年增率達到4.1%超越2024年，故對經濟與股市整體後市看法仍偏向正面。野村投信指出，受美股AI族群強勁表現激勵，台股光通訊、PCB、記憶體、AI零組件及相關組裝供應鏈同步走強。Google等大廠新AI模型表現亮眼，推動客製化AI需求持續升溫，2026年相關產業成長可期。

展望即將到來的明年，輝達出貨量可望顯著成長，加上輝達供應鏈技術門檻高，台灣擁有全球最完整的AI垂直供應鏈優勢，使其成為國際AI業者關鍵合作夥伴，AI後市依然樂觀，對台股將帶來正面助益，看好明年維持多頭態勢，另一方面，PC大廠戴爾（DELL）財報優於市場預期，伺服器營收亮眼，進一步強化整體AI產業樂觀展望。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君分析，Gemini3.0 Pro採用Google自研TPU晶片運行，在數學與推理能力達博士生水準，並在多項模型競賽中超越原先領先者GPT-5，令市場驚艷。

近期更傳出Google與Meta洽談數十億美元TPU合作案，不僅提供輝達GPU之外的選擇，也推升TPU需求，市場預期AI生態系將迎來更多資金流入。Google此次將TPU推向外部市場，成功從追趕者轉型為具差異化優勢的供應商，展現其在軟體整合、生態系與運算效率上的競爭力。若Google每年銷售50萬顆TPU，將帶來約130億美元營收，開拓新收入來源並加速攤提研發成本。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，AI晶片市場並非零和競爭，TPU不會取代GPU，而是形成雙成長軌道：GPU擅長模型訓練，TPU則針對多樣化推論場景優化，兩者屬不同賽道。關鍵在於，所有AI晶片背後的先進封裝、PCB/ABF、散熱、電源供應、高速傳輸等需求始終不變，這正是台灣供應鏈的核心優勢，意味著無論誰在AI競爭中勝出，台廠AI供應鏈都將持續受惠。

展望後市，林怡君表示，隨金融市場進入AI投資貨幣化檢驗期，以及年底前獲利了結情緒升溫，台股短線震盪加劇，但2026年AI相關投資主題仍是股市與經濟的主要推力。

過去十多年來，美國科技公司在研發的投入持續高於資本支出，尤其在2020至2023年間，企業研發支出進一步加速，顯示企業唯有在研發持續加碼、引領技術創新上的突破，才能掌握AI市場主導優勢，迎來AI爆發性成長。短線修正不改長期向上趨勢，反而為中長期投資者提供台股布局的良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。