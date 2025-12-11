AI 延續到2026 市值型創新科技 ETF 看俏

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國黑色星期五銷售年增率達到4.1%超越2024年，故對經濟與股市整體後市看法仍偏向正面。野村投信指出，受美股AI族群強勁表現激勵，台股光通訊、PCB、記憶體、AI零組件及相關組裝供應鏈同步走強。Google等大廠新AI模型表現亮眼，推動客製化AI需求持續升溫，2026年相關產業成長可期。

展望即將到來的明年，輝達出貨量可望顯著成長，加上輝達供應鏈技術門檻高，台灣擁有全球最完整的AI垂直供應鏈優勢，使其成為國際AI業者關鍵合作夥伴，AI後市依然樂觀，對台股將帶來正面助益，看好明年維持多頭態勢，另一方面，PC大廠戴爾（DELL）財報優於市場預期，伺服器營收亮眼，進一步強化整體AI產業樂觀展望。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君分析，Gemini3.0 Pro採用Google自研TPU晶片運行，在數學與推理能力達博士生水準，並在多項模型競賽中超越原先領先者GPT-5，令市場驚艷。

近期更傳出Google與Meta洽談數十億美元TPU合作案，不僅提供輝達GPU之外的選擇，也推升TPU需求，市場預期AI生態系將迎來更多資金流入。Google此次將TPU推向外部市場，成功從追趕者轉型為具差異化優勢的供應商，展現其在軟體整合、生態系與運算效率上的競爭力。若Google每年銷售50萬顆TPU，將帶來約130億美元營收，開拓新收入來源並加速攤提研發成本。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，AI晶片市場並非零和競爭，TPU不會取代GPU，而是形成雙成長軌道：GPU擅長模型訓練，TPU則針對多樣化推論場景優化，兩者屬不同賽道。關鍵在於，所有AI晶片背後的先進封裝、PCB/ABF、散熱、電源供應、高速傳輸等需求始終不變，這正是台灣供應鏈的核心優勢，意味著無論誰在AI競爭中勝出，台廠AI供應鏈都將持續受惠。

展望後市，林怡君表示，隨金融市場進入AI投資貨幣化檢驗期，以及年底前獲利了結情緒升溫，台股短線震盪加劇，但2026年AI相關投資主題仍是股市與經濟的主要推力。

過去十多年來，美國科技公司在研發的投入持續高於資本支出，尤其在2020至2023年間，企業研發支出進一步加速，顯示企業唯有在研發持續加碼、引領技術創新上的突破，才能掌握AI市場主導優勢，迎來AI爆發性成長。短線修正不改長期向上趨勢，反而為中長期投資者提供台股布局的良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050漲12.6倍報酬率確實海放房價！施昇輝：房子的安定感無可取代

如果你在2003年0050上市就買進，抱到現在都不賣，22年總報酬率高達12.6倍。 任何人在同一個時間買在任何地方的自住房，都不可能增值12.6倍。 以後見之明來看，買0050的報酬率遠遠打趴房

0050就是押半導體不如直接台積電（2330）？切老：拿個股思維否定指數投資本質

切老滾雪球近日於臉書發文，回應朋友轉給他的某媒體一篇主張「買0050不如買台積電」的文章。他坦言，看完後「只能搖頭」，認為該文對指數投資理解不足，部分數據引用明顯有誤，可能反而誤導讀者。 「建議

輝達飆漲後還能追？新手問「現在買來得及嗎」 網勸：買ETF或定期定額較穩

輝達近年受惠AI伺服器與資料中心需求爆發，營收連季創高。公司今年以Blackwell架構GPU為主力，並預告Blackwell Ultra將於2025年下半年推出、下一代Rubin平台預計2026年接棒，市場仍視其為AI供應鏈關鍵推手。另一方面，近期美國允許輝達對中國銷售H200晶片但附加25%收入分成條件，中國也可能限制採購規模，使「出口政策變數」成為短線的不確定因素之一。

法幣走弱、穩定幣崛起！阿格力：00909一次打包支付與加密鏈大趨勢

阿格力指出，今年以來聯準會開始降息，美元指數走弱，歐洲貨幣也同步下滑，使市場再次關注「法幣是否會越來越不值錢」的問題。 同時，黃金、比特幣等稀缺資產價格明顯走強，代表市場更願意持有非法幣

想跟上AI…00881一次打包30檔科技龍頭！懶錢包：配息＋歷史回測表現皆亮眼

AI浪潮下，如何一次打包科技龍頭？ 懶錢包Lazy Wallet在影片中分享，AI已經全面滲入生活與工作的方方面面，包括ChatGPT、Gemini、Notion、Notebook LM...等

日圓超甜是投資00645、00955好時機？小童建議「ETF多考慮」：現金至少可以去玩

日本作為台灣人最愛旅遊的國家之一，現在匯率超級甜的日圓，你也有換嗎？以及可不可以買來投資呢？今天我們就來好好聊聊日圓之後的方向，同時也會帶到日股現在的走勢。 到底現在匯率0.2的日圓可以買嗎？還會更便宜嗎？可不可以買來投資，放著等上漲呢？ 首先來了解一下日本目前的經濟狀況。最直觀來看，不論是CPI或核心CPI，大約都是落在3%左右，但利率卻是只有0.5%而已。 因此，如果以物價考量，確實長遠發展還是勢必需要升息，才有機會壓抑物價的上揚。而利率一升的話，其實就有機會縮減日本與其他國家的利差，進而帶動日幣的升值。 但日本利率不是最近還有升息嗎？為什麼在2021、2022年後CPI卻是往上飆升？ 關於這部分，最主要的影響除了當時的能源價格上漲之外，另一個關鍵影響就是「匯率」。 當時市場都在預期美國會因為疫情時的低利率救市，而重新轉為升息循環。當美國利率提高，甚至升息幅度遠高過台灣的話，把錢存在日本或台灣就沒有什麼太大的競爭力，因此，外資選擇把錢放到更有效率的地方，例如美元，或相比日本來說相對較強的台幣。

