法幣走弱、穩定幣崛起！阿格力：00909一次打包支付與加密鏈大趨勢
阿格力指出，今年以來聯準會開始降息，美元指數走弱，歐洲貨幣也同步下滑，使市場再次關注「法幣是否會越來越不值錢」的問題。
同時，黃金、比特幣等稀缺資產價格明顯走強，代表市場更願意持有非法幣資產。
阿格力表示，以美元計算的S&P500換算成「黃金或比特幣」，實際上仍呈現下跌。
美元在全球外匯儲備中的比重也跌破六成，凸顯美元影響力相較過去減弱。
穩定幣正在成為「美元新戰場」 美國推出天才法案
阿格力強調，美國最新的「天才法案」目的就是將美元的影響力延伸至穩定幣領域。
他說明：
「穩定幣就像虛擬貨幣世界的法幣，不管是買比特幣、以太幣或狗狗幣，都要用穩定幣。」
影片中，阿格力指出：
2024年穩定幣交易量已超越Visa、Mastercard
市場規模突破3000億美元
市場上和美元掛鉤的穩定幣佔比高達99%
花旗銀行更預測：
2031年穩定幣市值可望達到4兆美元，並可能讓穩定幣發行商成為全球最大美債買家。
高通膨國家（阿根廷、土耳其）對穩定幣需求強烈
阿格力以土耳其為例：
「通膨80%的國家，你去年買五個便當的錢，今年可能只能買一個。」
因此，當地人會把錢快速換成美元穩定幣，以維持購買力。
連日本也加入趨勢，金融科技公司JPYC發行全球第一個「日圓掛鉤穩定幣」，三年內目標發行10兆日圓。
跨境支付：穩定幣優勢明顯
阿格力說，傳統跨境匯款透過SWIFT：
手續費高
時效慢
需要配合銀行營業時間
轉帳中繼銀行容易出現問題
對比之下：
「穩定幣手續費低、不受時間限制，也不用擔心中途卡關。」
這使穩定幣的使用範圍迅速擴大。
哪些公司會受惠？阿格力點名00909涵蓋的核心產業
阿格力表示：「研究相關公司，比研究穩定幣本身更重要。」
受惠產業包含：
穩定幣發行與交易所
Circle（USDC發行商）
Coinbase
Robinhood
支付系統
Visa
Mastercard
PayPal
比特幣與算力供應鏈
挖礦公司：Iris Energy、ROIT
擴展到AI伺服器出租
GPU廠商：NVIDIA、AMD
阿格力提到，比特幣總量有限（2100 萬枚），川普也已簽署行政命令把比特幣納入美國戰略儲備，因此後市仍值得關注。
阿格力：想掌握趨勢 00909可當台灣市場的觀察標的
阿格力強調：「00909國泰數位支付服務ETF涵蓋的就是這些關鍵公司。」
00909涵蓋四大類成長趨勢：
穩定幣與交易所（Coinbase、Circle 等）
全球支付巨頭（Visa / Mastercard / PayPal）
比特幣供應鏈與挖礦設備
GPU與算力企業（NVIDIA、AMD）
00909上市至今淨值表現強勢 但波動也高
00909自2022/7/1上市，淨值從15元一路攻到接近50元，波動度高達52.39%「淨值成長亮眼，但風險也要特別留意。」
AI題材與台股布局：00881也能補強
阿格力補充：「00909中的算力、GPU 概念，都會由台灣AI供應鏈支撐。」
他認為台股中能搭配觀察的產品是：國泰台灣科技龍頭（00881）其前十大均為台灣科技製造的核心企業，與AI高度連動。
總結
「如果你看好數位支付、穩定幣、比特幣與算力成長，00909是可以列入觀察的 ETF。但請務必了解風險與波動度，評估自身承受能力。」
影片最後也提醒：ETF非存款，投資一定有風險，申購前要詳閱公開說明書。
◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
