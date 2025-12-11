法幣走弱、穩定幣崛起！阿格力：00909一次打包支付與加密鏈大趨勢

日本作為台灣人最愛旅遊的國家之一，現在匯率超級甜的日圓，你也有換嗎？以及可不可以買來投資呢？今天我們就來好好聊聊日圓之後的方向，同時也會帶到日股現在的走勢。 到底現在匯率0.2的日圓可以買嗎？還會更便宜嗎？可不可以買來投資，放著等上漲呢？ 首先來了解一下日本目前的經濟狀況。最直觀來看，不論是CPI或核心CPI，大約都是落在3%左右，但利率卻是只有0.5%而已。 因此，如果以物價考量，確實長遠發展還是勢必需要升息，才有機會壓抑物價的上揚。而利率一升的話，其實就有機會縮減日本與其他國家的利差，進而帶動日幣的升值。 但日本利率不是最近還有升息嗎？為什麼在2021、2022年後CPI卻是往上飆升？ 關於這部分，最主要的影響除了當時的能源價格上漲之外，另一個關鍵影響就是「匯率」。 當時市場都在預期美國會因為疫情時的低利率救市，而重新轉為升息循環。當美國利率提高，甚至升息幅度遠高過台灣的話，把錢存在日本或台灣就沒有什麼太大的競爭力，因此，外資選擇把錢放到更有效率的地方，例如美元，或相比日本來說相對較強的台幣。

