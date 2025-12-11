台股近月震盪挑戰新高行情 主動式操作勝出

台股12月以來重啟漲勢，有望再度挑戰指數新高，台股基金及主動式ETF在近月震盪行情中勝出，也凸顯多空環境交雜、類股輪動變動快速，透過選股操作更能提高台股投資勝率。

台股大盤近期受外資連8周賣超影響，指數一度回測月、季線，並牽動類股行情表現。CMoney統計至2025年12月10日，以中小型股為主的上櫃指數近一個月漲幅2.9%，優於加權指數的1.9%，類股部分則是傳產玻陶、塑膠漲幅達兩位數最為突出，金融及電子族群中的電子零組件、半導體表現比大盤強勢，電腦及週邊設備、其他電子則翻黑敬陪末座。

理柏資訊統計至2025年12月9日，主動式操作的台股基金近1月類型平均上漲4-6%，皆優於大盤，其中聚焦中小型股的中小型基金以6.2%居冠；ETF部分則是以主動型上漲2.7%最為突出。

主動復華未來50（00991A）暨復華復華基金經理人呂宏宇分析，近期因市場觀望美國、日本貨幣政策動向，加上年底前法人實現獲利、美國經濟數據好壞紛雜等因素，使股市出現較明顯震盪，導致台股部份資金移往傳產金融輪動表現，但研判中長線發展仍朝正向發展，待不確定性淡化後，行情將回歸偏多格局，藉由主動選股汰弱留強，並從市值前150大選股，相對可兼顧較大市值及未來報酬潛力。

復華中小精選基金經理人趙建彰指出，由於AI樂觀發展，大型科技廠競逐商機，持續大舉投資，加以台灣為AI產業關鍵供應鏈，預期台股將持續雨露均霑，也將是2026年台股產業布局的主軸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。