想跟上AI…00881一次打包30檔科技龍頭！懶錢包：配息＋歷史回測表現皆亮眼

AI浪潮下，如何一次打包科技龍頭？

懶錢包Lazy Wallet在影片中分享，AI已經全面滲入生活與工作的方方面面，包括ChatGPT、Gemini、Notion、Notebook LM...等工具，都成為她整理資料、分析資訊與日常交流的重要幫手。她指出，AI是近年投資領域最熱門的關鍵字之一，商機龐大。

依據大西雅圖夥伴商業聯盟官網提到，AI與大數據經濟產值預估在2030年將達到15.7兆美元。

摳摳表示，AI帶動的浪潮中，台灣扮演著極重要的角色。NVIDIA CEO黃仁勳多次提到台廠是全球AI供應鏈的核心，從晶片設計、製造、封裝，到中游電源管理、光學元件，再到下游PC與伺服器，台灣都有關鍵地位。

聚焦台灣科技龍頭：00881的角色

懶錢包提到，如果投資人對AI趨勢有興趣，但擔心單一科技股波動過大，可以透過ETF來分散風險。她介紹國泰台灣科技龍頭（00881），主打一次打包 AI、半導體、網通與電動車等科技龍頭企業。

根據摳摳引述的資訊：

00881 成立於2020年12月1日，發行價15元 追蹤「台灣科技龍頭通訊指數」 每年4月、10月進行成分股調整 一年配息兩次（1月、8月）

她解釋，指數採FactSet的RBICS產業分類方式，從台灣通訊科技產業鏈中篩選自由流通市值前30大的成分企業，並以自由流通市值加權。

單一持股不超過30%，前五大合計不超過65%。

換句話說，00881的核心特色是「買台灣科技權重前30大公司」。

三大特色：為什麼投資人會選00881？

摳摳在影片中從三個面向分析：

1.聚焦科技龍頭：投資CP值高

她指出，觀察ETF的報酬，比起配息頻率，總報酬率更為重要。

00881的追蹤指數在過去五年（2020/10/30–2025/10/31）回測表現：

勝過納斯達克綜合報酬指數

與台灣加權報酬指數相比，在單位風險報酬上表現更有效率

簡單來說：承擔同樣風險，報酬相對較好。

2.配息與股價表現有歷史可參考

摳摳分享，00881每年1月與8月配息。

上市以來的配息紀錄顯示：

歷次除息後股價皆填息 短中期報酬持續為正 績效優於同類型基金平均 因此深受「息＋價差」投資人青睞

3.台積電權重放寬後 更貼近大盤結構

摳摳提到，2024年10月起，00881的追蹤指數放寬單一持股上限，使台積電權重緊追大盤。

她說：「台積電在大盤中的比重已超過40%，00881若不放寬限制，就無法完整反映這檔科技巨頭的實力。」

放寬後...

更完整參與台積電與AI產業鏈的成長，不至於因單一持股權重限制而錯失成長機會；仍保有分散效果，不至於集中過度。

00881的持股結構也呈現高度AI概念特性，這也是從「5G Plus」更名為「科技龍頭」的原因。

AI趨勢不可逆 00881一次打包科技鏈

摳摳表示，AI 已可能改變人類工作方式與社會結構，不論喜不喜歡，它都已經來了。

全球科技巨頭持續擴大投資，OpenAI生態系成為投資市場的新焦點。

她提醒，AI帶動科技股評價上修，台灣供應鏈有機會迎接新一波成長，投資科技ETF能更完整參與趨勢。

但也強調：「00881的產業集中度較高，波動度也會較大，投資前務必閱讀公開說明書並了解指數邏輯。」

00881適合誰？

懶錢包總結，00881適合：

1.看好AI＋科技長期趨勢 2.想一次布局科技龍頭 3.想要簡化選股的人

但投資科技類ETF也需做好資金配置，了解波動風險。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。