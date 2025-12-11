日圓超甜是投資00645、00955好時機？小童建議「ETF多考慮」：現金至少可以去玩

日本作為台灣人最愛旅遊的國家之一，現在匯率超級甜的日圓，你也有換嗎？以及可不可以買來投資呢？今天我們就來好好聊聊日圓之後的方向，同時也會帶到日股現在的走勢。

到底現在匯率0.2的日圓可以買嗎？還會更便宜嗎？可不可以買來投資，放著等上漲呢？

首先來了解一下日本目前的經濟狀況。最直觀來看，不論是CPI或核心CPI，大約都是落在3%左右，但利率卻是只有0.5%而已。

因此，如果以物價考量，確實長遠發展還是勢必需要升息，才有機會壓抑物價的上揚。而利率一升的話，其實就有機會縮減日本與其他國家的利差，進而帶動日幣的升值。

但日本利率不是最近還有升息嗎？為什麼在2021、2022年後CPI卻是往上飆升？

關於這部分，最主要的影響除了當時的能源價格上漲之外，另一個關鍵影響就是「匯率」。

當時市場都在預期美國會因為疫情時的低利率救市，而重新轉為升息循環。當美國利率提高，甚至升息幅度遠高過台灣的話，把錢存在日本或台灣就沒有什麼太大的競爭力，因此，外資選擇把錢放到更有效率的地方，例如美元，或相比日本來說相對較強的台幣。

而資金外出日幣的情況下，就從0.26、0.27一路貶值到現在的0.2元。美元又因為升息幅度夠大，相對台幣也走強，因此台幣當時也是從27一路貶值到32。

尤其台幣之所以相比美日兌來說沒這麼多反彈，是因為我們台灣的利率在這段時間，幾乎都是「只有升、沒有降」，自然也就維持吸引力。

這樣的情況下，日圓當然就只能持續貶值。而日圓貶值不利於進口，自然就增加了進口商品的成本，也推升了國內物價走揚。

因此才會產生「為什麼明明利率已經維持在低檔那麼久、甚至近幾年還往上升息，但物價卻逆勢走高」的原因。

影響日幣能不能走強升值的關鍵，其實就在於：

1、日本會不會持續升息或緊縮？ 2、台灣會不會跟進美國降息甚至寬鬆？

以目前日本新首相高市早苗的政策來看，其實方向很明確，要拼經濟、要刺激消費、要用財政擴張的方式來爭取通膨緩和加上薪資成長。

因此，最近日本也拍板定案，計畫要用21.3兆日圓的財政政策來刺激經濟，其中包括兒童補貼、水電瓦斯補貼、以及AI與半導體產業的資本補貼等等。

乍看之下，好像多數人都拿到補助、消費力變強ㄌ，對景氣而言是好事，但問題來了：「財政刺激，其實正好與日本央行的升息緊縮方向抵觸」。

尤其目前日本央行也還沒有同步加快升息，這等於讓日圓壓力更大、更容易貶值。

原本市場預期日本要緊縮、要升息，因此日圓往上走，但高市早苗卻又宣布要走財政擴張政策，進而讓市場反向覺得：「日本沒有要升息？又要繼續寬鬆？」所以，原本跌深反彈的日幣又開始往下貶值，甚至還跌破十月當時的新低。

現在的日本央行很尷尬：升息太慢，日圓繼續弱；升息太快，景氣可能受傷。

日圓後續怎麼走？

日本央行有說，他們不是不會升息，而是會去看經濟數據的狀況。假如通膨跟薪資都符合預期，那他們還是會繼續升息。

日本已經結束了20～30年的通貨緊縮，在目前當地薪資連續上升、加上核心CPI3%明顯高於日本央行目標2%的情況之下，這也說明日本不能再放任利率這麼低。

假如利率持續維持低檔，弱勢的日圓、進口成本推高、工資上升，這都會讓整體環境陷入惡性循環。

因此我個人認為升息仍然會持續，尤其日本央行也已經縮減國債、大幅減少ETF買盤，這表示他們並不是嘴巴說說，而是真的有意要去執行緊縮。

整體來說，高市早苗想靠擴張刺激經濟；日本央行想靠升息維持物價穩定。

兩邊都是為了日本好，但方向不同，一個求快、一個求穩，因此我的看法是「日本仍會升息，但時間會拖得很長」。

再來，我們要思考台灣會不會降息，因為大多數人買日圓，會用台幣換。

如果台灣利率降、日本升→日圓確實有機會走升。

但我認為台灣大幅降息的機率不高，或幅度有限，原因有3點：

1、台灣並沒有像美國那麼大的升息空間。 2、目前政策重打房，降息會抵觸政策方向。 3、央行多半維持利率不動，或拖很長才降。

所以，我給想買日圓來投資的朋友建議是：

1、要確保這筆錢是「閒錢」。 2、要有抱半年到一年以上的心理準備。 3、日圓長期下檔有撐，作為旅遊基金或置產預算都不錯。

但如果要買日圓ETF就不是那麼建議，因為買ETF＝只能套牢，日圓至少能去日本花掉。邏輯完全不一樣！

日本股市怎麼看？

日經指數跟台股、美股很像，四月指標翻多後一路多頭半年。而直到最近指標翻空，所以我偏向保守觀察。圖中兩條紅線代表短期關鍵區域。如果後續價格如期抵達，並且有出現多方轉勢，那才會是較安全的觀察點。

ETF部分：

00645 富邦日本──相對強勢，連低點都沒跌破，仍持續創高。 00955 中信日本商社──站穩後沿著指標往上攻。

日股ETF為何比日經指數強？原因有三：

1、拉回主要發生在科技類股。 2、ETF成分多大型商社與價值股，更抗跌。 3、日圓弱勢期間小幅反彈，支撐ETF表現。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。