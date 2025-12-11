降息行情…00983B補長天期公債、00984B強化A級公司債！阿格力：配置一次到位

阿格力在影片中提到，近期債券資產重新受到市場關注，主要原因包括「聯準會啟動降息循環」以及「美元指數自高點109.96回落至100附近並處於低檔整理」。在這樣的背景下，美國公債與投資等級公司債的表現明顯轉強。

大華優利美公債20（00983B）：長天期美國公債+優利選債策略

阿格力指出，00983B是一檔鎖定「長天期美國公債」的ETF，並搭配大華投信的「優利選債」設計。他強調這類優化方式能提高整體組合的收益水準：

「00983B會主動加強高票息的債券權重，過去10年追蹤指數的票面利率平均增益了1.63%。目前投資組合的平均殖利率達4.65%」

他補充，這種設計讓投資人不只是單純持有長天期公債，而是持有「經過票息優化過的長天期公債部位」，對追求較高利息收入的投資人更有吸引力。

此外，他提醒降息循環啟動後，長天期公債往往比短天期更具彈性，因此00983B具備「降息行情受益度較高」的特性。

大華優利美A債15（00984B）：A級公司債+票息兩段式增益

談到00984B時，阿格力表示：

「00984B的優息設計，是只挑票面利率最高的前20%，讓整體組合的票面利率在過去10年平均增益了1.61%」

他進一步說明，00984B不僅挑選票息較高的A級公司債，還會針對「殖利率較高的債券」放大權重。

「在雙重增益之下，目前投資組合的平均殖利率來到5.79%。」

阿格力指出，A級公司債兼具穩健與收益性，在降息周期中也屬於受惠標的；而00984B的雙重優化（票息挑選+殖利率強化）讓報酬表現有望更具彈性。

即將公布的亮點：第一筆配息

最後，阿格力也提醒投資人注意：

「00983B、00984B 都即將公布掛牌以來的第一次配息，投資人可以好好期待」

他同時強調投資風險與投資前需詳閱基金文件，並再次提醒債券雖然相對穩健，但仍需考量利率、市場波動與匯率變化。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。