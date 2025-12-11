快訊

大盤新高台股 ETF 近月交投熱絡 高息型掛帥、這檔漲幅2.33%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
近一月成交量前十大台股ETF。資料來源：CMONEY、2025/12/10
近一月成交量前十大台股ETF。資料來源：CMONEY、2025/12/10

台股大盤指數10日上揚218.13點，以28,400.73點作收，創收盤歷史新高；觀察近一月投資人最愛的台股ETF表現，整體來看，以有息收保護的高息型交投最熱絡。統計近一月日成交均量前十檔被動式台股ETF中，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、元大高股息（0056）、元大台灣價值高息（00940）共有5檔是高息型。顯示在大盤高檔震盪之際，投資人還是相對青睞穩健高息的特性。

進一步觀察這10檔交投熱絡的台股ETF中，在近一月大盤盤整震盪下，以00919上漲2.33%居冠，也是唯一檔打敗大盤，而國泰台灣科技龍頭（00881）、00878、富邦科技（0052）、元大台灣50（0050）也有1%漲幅的好表現。

ETF理財達人表示，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。據了解，00919第11次配息金額0.54元維持前一季水準，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上，除息日為12月16日，參與除息最後買進日為12月15日，投資人可留意相關投資契機。

00919經理人謝明志表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

