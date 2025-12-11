00713真的該醒一醒了！小犬：被氣到不知道該說什麼…拜託振作起來

＊原文發文時間為12月10日

00713你真的該醒一醒了

最近我真的被元大台灣高息低波（00713）氣到不知道該說什麼，別的ETF一路往上衝，噴得像在比速度；結果你呢？還躺在地板上裝死，怎麼叫都叫不醒，說你不爭氣還算客氣，因為你用行動證明了，你真的不爭氣。

我一直都秉持著耐心投資的心態，把辛苦存下來的錢放在你身上，就是希望你能給點成績，至少別拖累整個組合，結果現在不但沒保值，還讓投資人默默吞虧損。

說真的，換成誰都會難過，因為我們不是把錢丟去買樂透，而是相信你有潛力、有題材、有市場位置，才願意放在你身上。

但市場是現實的，其他ETF陸續發揮、表現亮眼，唯獨你還在低空徘徊，讓人看得又急又無奈，我不是不能等，我只是想看到一點點企圖心、一點點向上的力量，投資人不是要你噴到天上去，只是希望你別再跌跌撞撞、別再讓人懷疑自己到底在等什麼。

我還是願意給你時間，但這不是無限期的寬限，真正的考驗，是你能不能在之後的行情裡重新站穩、重新展現價值，讓支持你的人不再覺得自己像在做白日夢。

00713，拜託你振作起來，投資人已經給足面子了，你真的不能再丟臉下去，請你務必爭氣一點！

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。