00713真的該醒一醒了！小犬：被氣到不知道該說什麼…拜託振作起來

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
近期市場向上噴發時，00713卻持續低迷，讓投資人又急又無奈。原本期待至少不拖累組合，結果反而默默吞下虧損。記者許正宏／攝影
近期市場向上噴發時，00713卻持續低迷，讓投資人又急又無奈。原本期待至少不拖累組合，結果反而默默吞下虧損。記者許正宏／攝影

＊原文發文時間為12月10日

00713你真的該醒一醒了

最近我真的被元大台灣高息低波（00713）氣到不知道該說什麼，別的ETF一路往上衝，噴得像在比速度；結果你呢？還躺在地板上裝死，怎麼叫都叫不醒，說你不爭氣還算客氣，因為你用行動證明了，你真的不爭氣。

我一直都秉持著耐心投資的心態，把辛苦存下來的錢放在你身上，就是希望你能給點成績，至少別拖累整個組合，結果現在不但沒保值，還讓投資人默默吞虧損。

說真的，換成誰都會難過，因為我們不是把錢丟去買樂透，而是相信你有潛力、有題材、有市場位置，才願意放在你身上。

但市場是現實的，其他ETF陸續發揮、表現亮眼，唯獨你還在低空徘徊，讓人看得又急又無奈，我不是不能等，我只是想看到一點點企圖心、一點點向上的力量，投資人不是要你噴到天上去，只是希望你別再跌跌撞撞、別再讓人懷疑自己到底在等什麼。

我還是願意給你時間，但這不是無限期的寬限，真正的考驗，是你能不能在之後的行情裡重新站穩、重新展現價值，讓支持你的人不再覺得自己像在做白日夢。

00713，拜託你振作起來，投資人已經給足面子了，你真的不能再丟臉下去，請你務必爭氣一點！

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 季配息 ETF

相關新聞

想跟上AI…00881一次打包30檔科技龍頭！懶錢包：配息＋歷史回測表現皆亮眼

AI浪潮下，如何一次打包科技龍頭？ 懶錢包Lazy Wallet在影片中分享，AI已經全面滲入生活與工作的方方面面，包括ChatGPT、Gemini、Notion、Notebook LM...等

日圓超甜是投資00645、00955好時機？小童建議「ETF多考慮」：現金至少可以去玩

日本作為台灣人最愛旅遊的國家之一，現在匯率超級甜的日圓，你也有換嗎？以及可不可以買來投資呢？今天我們就來好好聊聊日圓之後的方向，同時也會帶到日股現在的走勢。 到底現在匯率0.2的日圓可以買嗎？還會更便宜嗎？可不可以買來投資，放著等上漲呢？ 首先來了解一下日本目前的經濟狀況。最直觀來看，不論是CPI或核心CPI，大約都是落在3%左右，但利率卻是只有0.5%而已。 因此，如果以物價考量，確實長遠發展還是勢必需要升息，才有機會壓抑物價的上揚。而利率一升的話，其實就有機會縮減日本與其他國家的利差，進而帶動日幣的升值。 但日本利率不是最近還有升息嗎？為什麼在2021、2022年後CPI卻是往上飆升？ 關於這部分，最主要的影響除了當時的能源價格上漲之外，另一個關鍵影響就是「匯率」。 當時市場都在預期美國會因為疫情時的低利率救市，而重新轉為升息循環。當美國利率提高，甚至升息幅度遠高過台灣的話，把錢存在日本或台灣就沒有什麼太大的競爭力，因此，外資選擇把錢放到更有效率的地方，例如美元，或相比日本來說相對較強的台幣。

降息行情…00983B補長天期公債、00984B強化A級公司債！阿格力：配置一次到位

阿格力在影片中提到，近期債券資產重新受到市場關注，主要原因包括「聯準會啟動降息循環」以及「美元指數自高點109.96回落至100附近並處於低檔整理」。在這樣的背景下，美國公債與投資等級公司債的表現明顯

＊原文發文時間為12月10日 00713你真的該醒一醒了 最近我真的被元大台灣高息低波（00713）氣到不知道該說什麼，別的ETF一路往上衝，噴得像在比速度；結果你呢？還躺在地板上裝死，怎麼叫

跟上降息買債券ETF⋯他鎖定00982D！網建議定期定額更穩

Dcard一名投資新手發文表示，在定期定額台積電（2330）與市值型ETF（006208）累積約兩年、報酬達三成後，注意到市場對12月美國聯準會降息預期升溫，萌生加碼債券ETF分散風險的想法，並鎖定主打全球投資等級債、帶匯率避險與月配息的00982D；他提問「債券ETF適合定期定額嗎？」引來網友正反討論。近期市場普遍押注聯準會12月會議可能再降息一碼，利率下行循環預期使債券資產再度成為焦點。

00981A成立以來績效62％…勝漲43％同期的0050！直雲：主動式ETF真的是未來

＊原文發文時間為12月10日 00981A今天再創新高 聽我推薦買00981A的朋友真的賺爛了！成立以來績效62%，半年同期的0050才漲43%，半年左右直接贏過快20%！主動式ETF真的是未

