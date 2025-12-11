快訊

00981A成立以來績效62％…勝漲43％同期的0050！直雲：主動式ETF真的是未來

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
00981A再創新高，成立以來績效達62%，同期間0050僅約43%。半年左右直接拉出近20%的差距，成為非槓桿台股ETF績效冠軍。中央社
00981A再創新高，成立以來績效達62%，同期間0050僅約43%。半年左右直接拉出近20%的差距，成為非槓桿台股ETF績效冠軍。中央社

＊原文發文時間為12月10日

00981A今天再創新高

聽我推薦買00981A的朋友真的賺爛了！成立以來績效62%，半年同期的0050才漲43%，半年左右直接贏過快20%！主動式ETF真的是未來。

我認為這個差距隨著投資人把錢放到主動式ETF，未來贏過0050的狀況會更明顯。

我強推的00981A是這半年非槓桿型的台股ETF績效冠軍，我就是要我們直雲大家庭都當冠軍！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 ETF

00981A成立以來績效62％…勝漲43％同期的0050！直雲：主動式ETF真的是未來

