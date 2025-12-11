00981A成立以來績效62％…勝漲43％同期的0050！直雲：主動式ETF真的是未來
＊原文發文時間為12月10日
00981A今天再創新高
聽我推薦買00981A的朋友真的賺爛了！成立以來績效62%，半年同期的0050才漲43%，半年左右直接贏過快20%！主動式ETF真的是未來。
我認為這個差距隨著投資人把錢放到主動式ETF，未來贏過0050的狀況會更明顯。
我強推的00981A是這半年非槓桿型的台股ETF績效冠軍，我就是要我們直雲大家庭都當冠軍！
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言