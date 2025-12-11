快訊

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

民主用「穿」的！見證香港街頭抗爭史的社運T恤

陸「第一網紅」癌症復發轉移！馮提莫停播1年驚傳「已過世」親曝真相

聽新聞
0:00 / 0:00

為何要買00988A而不直接美股？財經雪倫破發之後還持續布局：獲利5.22％

聯合新聞網／ 財經雪倫
財經雪倫從10.13元分批買到9.35元，目前平均成本9.66元、報酬5.22%。（本報系資料庫）
財經雪倫從10.13元分批買到9.35元，目前平均成本9.66元、報酬5.22%。（本報系資料庫）

先前財經雪倫分享在11月中下旬分批買進00988A

第一次買價10.13元...

然後很幸運地遇到美股科技股不好的消息，股價盤整。

巴菲特說過：「當好股票遇到不好的消息，對我們來說就是好消息。」

於是我再陸續以9.8元、9.65元、9.56元、9.46元、9.35元買進

每天買一張，目前帳上6張，持有成本平均9.66元

帳上收益約5.22%

我還記得我在9塊多布局時，有雪友問：「為什麼不直接買美股要買00988A？ 」也有雪友提到：「為什麼要買一檔破發價的產品？」

好喲～雪友有問財經雪倫必答！

為什麼不直接買美股要買00988A？

我目前持有的美股以被動式巿值ETF為主，像VOO、SPMO、XLG、SPYM個股則像台積電ADR、GOOG。

我個人覺得00988A可以幫我互補也可以說加強我在美股這一塊的拚圖，讓它更為完整。

00988A是主動式ETF選股策略以產業創新科技為主不侷限於科技產業創新。

我們現在看到的AI、科技創新是顯而易見的表象，但有些是我們較難觀察到的傳產、能源產業的創新。

舉例來說西門子能源Siemens Energy AG我們可能會覺得不過是檔能源股，好像沒什麼搞頭，但西門子能源在00988A成分股排名NO.7 持股權重2.95% 這檔能源股是在法蘭克福交易所上市，2025年股價漲幅130%以上。

我相信經理人應該做了不少研究功課才能挖到這檔轉型的能源股。

我們一般人平常要工作、照顧家庭生活，怎麼可能有經理人的專業及資源研究到在歐洲上巿的能源股。

這難度很高耶！

2025/12/9投信官網顯示00988A前十大持股第一名是Goog 持股權重5.22%

這檔不光布局美股、歐股、連台股的奇鋐、台積電也在持股名單，真的是布局全球。

這樣的ETF在美股買不到，所以我選擇用一檔主動式ETF，透過經理人主動操作讓我有機會獲得超額報酬。

為什麼要買在破發價？

前陣子00988A一張9000多元時，我當時心想：哇，變便宜了；價格比我第一次買還低，比發行價更低，有賺到的感覺所以我在那個時間分批買進。

同樣的產品當遇到打折價當然買，還要多買。不然等回到原價或更高價就會不想買或少買。

所以當想買的ETF遇到破發價當然就買囉！

買美股個股心臟真的要很大顆，有時一天上下漲跌10%

00988A選股策略以產業創新為主，報酬跟風險理論會較巿值ETF高些，我將它視為衛星配置。

如果想要有點刺激感但又不想承受太大的風險，投信公司發行的主動式ETF應該可以滿足我們這方面的需求，而我們的時間就花在認真工作、享受生活。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00988A統一全球創新主動式ETF

財經雪倫

追蹤

延伸閱讀

ETF換季大洗牌…謝金河點名名單曝光！網哀號：死亡筆記本

以為自己是股神...200萬頭期款慘賠40%！過來人曝當沖壓力大：夢裡都綠K

台股年前2萬9？杜金龍「行情到明年4月」：台積電上2千、PCB族群4檔續強

玉山金（2884）加入0056後狂漲！達人：投入老大哥懷抱…熱度就是不一樣

相關新聞

跟上降息買債券ETF⋯他鎖定00982D！網建議定期定額更穩

Dcard一名投資新手發文表示，在定期定額台積電（2330）與市值型ETF（006208）累積約兩年、報酬達三成後，注意到市場對12月美國聯準會降息預期升溫，萌生加碼債券ETF分散風險的想法，並鎖定主打全球投資等級債、帶匯率避險與月配息的00982D；他提問「債券ETF適合定期定額嗎？」引來網友正反討論。近期市場普遍押注聯準會12月會議可能再降息一碼，利率下行循環預期使債券資產再度成為焦點。

00981A成立以來績效62％…勝漲43％同期的0050！直雲：主動式ETF真的是未來

＊原文發文時間為12月10日 00981A今天再創新高 聽我推薦買00981A的朋友真的賺爛了！成立以來績效62%，半年同期的0050才漲43%，半年左右直接贏過快20%！主動式ETF真的是未

00940除息配0.045元仍貼息！網嘲「便當都買不起」多空交鋒

元大台灣價值高息ETF（00940）10日除息，每單位配發0.045元、較前次小幅上調0.005元，除息參考價約9.21元，盤中一度小幅填息後又回到參考價附近，引發PTT股板討論。網友焦點多落在「月配息只有45元是否太少」與「除息還貼息代表什麼」，推文從嘲諷到反串「好揪心、越爛越噴」皆有。

為何要買00988A而不直接美股？財經雪倫破發之後還持續布局：獲利5.22％

先前財經雪倫分享在11月中下旬分批買進00988A 第一次買價10.13元... 然後很幸運地遇到美股科技股不好的消息，股價盤整。 巴菲特說過：「當好股票遇到不好的消息，對我們來說就是好消息。

南亞科、貿聯…台股ETF大換血！謝金河點名這幾檔：重視股價 更要重視市值背後競爭力

重視股價，更要重視市值背後的競爭力！ 每一季的重量級ETF大換血，誰進？誰出？總是引來市場高度關注！像上一季的康霈大躍升，這一季康霈又跌到51，這一季的新貴是貿聯、健策、致茂與南亞科！市值興衰起落的核心是AI帶來的新衝擊，在AI賽道上奔馳的成為贏家，被拋離賽道的變輸家。

009816真的是「會賺錢的0050」？Ffaarr：買的是策略非大盤市值

最近廣告打得蠻大，也有不少留言提到要開始募的009816這檔ETF。 這檔號稱會賺錢的0050，並不是純市值加權，而是策略指數ETF。 先說它確實有優點，首先，就是不配息（但不是像很多廣告說的第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。