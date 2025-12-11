為何要買00988A而不直接美股？財經雪倫破發之後還持續布局：獲利5.22％

先前財經雪倫分享在11月中下旬分批買進00988A

第一次買價10.13元...

然後很幸運地遇到美股科技股不好的消息，股價盤整。

巴菲特說過：「當好股票遇到不好的消息，對我們來說就是好消息。」

於是我再陸續以9.8元、9.65元、9.56元、9.46元、9.35元買進

每天買一張，目前帳上6張，持有成本平均9.66元

帳上收益約5.22%

我還記得我在9塊多布局時，有雪友問：「為什麼不直接買美股要買00988A？ 」也有雪友提到：「為什麼要買一檔破發價的產品？」

好喲～雪友有問財經雪倫必答！

為什麼不直接買美股要買00988A？

我目前持有的美股以被動式巿值ETF為主，像VOO、SPMO、XLG、SPYM個股則像台積電ADR、GOOG。

我個人覺得00988A可以幫我互補也可以說加強我在美股這一塊的拚圖，讓它更為完整。

00988A是主動式ETF選股策略以產業創新科技為主不侷限於科技產業創新。

我們現在看到的AI、科技創新是顯而易見的表象，但有些是我們較難觀察到的傳產、能源產業的創新。

舉例來說西門子能源Siemens Energy AG我們可能會覺得不過是檔能源股，好像沒什麼搞頭，但西門子能源在00988A成分股排名NO.7 持股權重2.95% 這檔能源股是在法蘭克福交易所上市，2025年股價漲幅130%以上。

我相信經理人應該做了不少研究功課才能挖到這檔轉型的能源股。

我們一般人平常要工作、照顧家庭生活，怎麼可能有經理人的專業及資源研究到在歐洲上巿的能源股。

這難度很高耶！

2025/12/9投信官網顯示00988A前十大持股第一名是Goog 持股權重5.22%

這檔不光布局美股、歐股、連台股的奇鋐、台積電也在持股名單，真的是布局全球。

這樣的ETF在美股買不到，所以我選擇用一檔主動式ETF，透過經理人主動操作讓我有機會獲得超額報酬。

為什麼要買在破發價？

前陣子00988A一張9000多元時，我當時心想：哇，變便宜了；價格比我第一次買還低，比發行價更低，有賺到的感覺所以我在那個時間分批買進。

同樣的產品當遇到打折價當然買，還要多買。不然等回到原價或更高價就會不想買或少買。

所以當想買的ETF遇到破發價當然就買囉！

買美股個股心臟真的要很大顆，有時一天上下漲跌10%

00988A選股策略以產業創新為主，報酬跟風險理論會較巿值ETF高些，我將它視為衛星配置。

如果想要有點刺激感但又不想承受太大的風險，投信公司發行的主動式ETF應該可以滿足我們這方面的需求，而我們的時間就花在認真工作、享受生活。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。