新手猶豫「高股息該不該清倉換0050？」…網反勸：別一股腦追熱門

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。（本報系資料庫）
Dcard一名剛接觸投資的網友發文求助，表示起初抱著試水溫心態，分批買進高股息ETF如00919、00878等，但近期看到市場普遍推崇元大台灣50（0050）長期報酬較佳，因而思考是否要把手上其他標的全數賣出、集中持有0050，引發網友討論「資產配置」與「追逐人氣標的」的取捨。

發文者同時附上持股截圖，顯示目前共持有5檔ETF、總市值約182.9萬元、總成本約175.3萬元，整體帳面獲利約7.18萬元、總報酬率4.1%。其中0050持有2.1萬股、成本均價約62.07元，現價63.6元，小幅獲利約2%；富邦台50（006208）持有1500股、報酬率逾40%為最大贏家；反之，0056、00878、00919目前皆為小幅至中度虧損，報酬率落在-1.8%至-7%區間，呈現「市值型強、高股息弱」的分歧走勢。

原PO的核心疑問在於，既然市值型ETF長線被視為較具成長性，是否應果斷「去高股息、全押0050」。他坦言自己投資資歷不深，對各類ETF特性還在摸索，希望找到更有利、也更省心的做法，並擔心現在的分散配置會拖累整體績效。

多數網友回覆偏向務實分流。有人直言「006208不用動，其他可以一起換50」，認為同屬市值型的006208已扮演核心資產角色，與0050功能相近，可互為搭配但無須急著全賣；也有人給出「0050＋VOO」策略，建議以台股市值型為主、再用美股大盤ETF分散區域風險，降低單一市場波動。整體共識是：核心用市值型沒問題，但不必為了「大家都說」就全數轉向。

不同意見則提醒新手別陷入「人多就對」的思維。有網友勸「人多的地方別去了」，認為熱門ETF往往已被市場高度定價，追高反而容易買在情緒頂端；也有人暗示高股息雖短期績效落後，但仍具現金流與防守效果，若自身需要配息或風險承受度較低，可保留部分部位、逐步調整而非一次清倉。討論顯示，對新手而言，比起「全換哪一檔」，更重要的是先釐清目標與風險偏好，再決定核心與衛星配置比例。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

